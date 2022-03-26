26 Mart 2022, Cumartesi
MSÜ sınav süresi: 2022 MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? MSÜ oturum süresi kaç dakika? ÖSYM açıkladı
MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 yılı MSÜ sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Sınavın başlamasına sadece saatler kaldı. MSÜ'ye katılacak adaylar, sınav süresini araştırmaya başladı. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile birlikte MSÜ sınav süresine ilişkin tüm detaylar belli oldu. Peki, MSÜ sınav süresi ne kadar? 2022 MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? MSÜ oturum süresi kaç dakika? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.03.2022 10:44
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