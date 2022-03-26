26 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MSÜ sınav süresi: 2022 MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? MSÜ oturum süresi kaç dakika? ÖSYM açıkladı

MSÜ sınav süresi: 2022 MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? MSÜ oturum süresi kaç dakika? ÖSYM açıkladı

MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 yılı MSÜ sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Sınavın başlamasına sadece saatler kaldı. MSÜ'ye katılacak adaylar, sınav süresini araştırmaya başladı. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile birlikte MSÜ sınav süresine ilişkin tüm detaylar belli oldu. Peki, MSÜ sınav süresi ne kadar? 2022 MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? MSÜ oturum süresi kaç dakika? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2022 10:44
  • 1
  • 15
MSÜ sınav süresi: 2022 MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? MSÜ oturum süresi kaç dakika? ÖSYM açıkladı

MSÜ sınav süresi ne kadar, kaç dakika? 2022 yılına ilişkin MSÜ sınavı 27 Mart'ta uygulanacak. MSÜ sınavı için geri sayım başlarken, gözler sınav detaylarına çevrildi. Sınava vaktinde gitmek isteyen öğrenciler, sınav başlangıç saati ve sınav süresi hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sınav süresi ne kadar? 2022 MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? MSÜ oturum süresi kaç dakika? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
MSÜ sınav süresi: 2022 MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? MSÜ oturum süresi kaç dakika? ÖSYM açıkladı

MSÜ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK? SINAV SÜRESİ...

Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara 135 dakika yani 2 saat 15 dakika süre verilecek. Sınav saat 12.30'da sona erecek.

  • 3
  • 15
MSÜ sınav süresi: 2022 MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? MSÜ oturum süresi kaç dakika? ÖSYM açıkladı

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

  • 4
  • 15
MSÜ sınav süresi: 2022 MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? MSÜ oturum süresi kaç dakika? ÖSYM açıkladı

MSÜ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

* Sınava giriş belgesi

* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

  • 5
  • 15
MSÜ sınav süresi: 2022 MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? MSÜ oturum süresi kaç dakika? ÖSYM açıkladı

Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,