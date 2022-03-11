MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 📝2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM takvimi!

MSÜ sınav giriş yerleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. 2022 MSÜ başvurularının tamamlanması ile birlikte sınava hazırlıklar sürüyor. MSÜ'de askeri öğrenci olabilmek için hazırlanan vatandaşlar, ÖSYM sınav takvimini yakından takip ediyor. Mart ayında gerçekleştirilecek sınav için gözler sınav giriş yerlerine çevrildi. Peki, MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte cevaplar...