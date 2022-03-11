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Haberler Galeri MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 📝2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM takvimi!

MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 📝2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM takvimi!

MSÜ sınav giriş yerleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. 2022 MSÜ başvurularının tamamlanması ile birlikte sınava hazırlıklar sürüyor. MSÜ'de askeri öğrenci olabilmek için hazırlanan vatandaşlar, ÖSYM sınav takvimini yakından takip ediyor. Mart ayında gerçekleştirilecek sınav için gözler sınav giriş yerlerine çevrildi. Peki, MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2022 12:37
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MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 📝2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM takvimi!

MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Bu ay içinde uygulanacak olan sınav için hazırlıklar devam ediyor. Başvuru sahipleri, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 📝2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM takvimi!

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

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MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 📝2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM takvimi!

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafınan sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2022 MSÜ sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

MSÜ sınav soru sayıları şu şekilde:

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MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 📝2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM takvimi!

TÜRKÇE: (40 soru)

SOSYAL BİLİMLER
Tarih: (5 Soru )
Coğrafya: (5 Soru )
Felsefe: (5 Soru )
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları): (5 Soru )
TEMEL MATEMATİK: (40 Soru)

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MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 📝2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM takvimi!

FEN BİLİMLERİ
Fizik: (7 Soru )
Kimya: (7 Soru)
Biyoloji: (6 Soru)