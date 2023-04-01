Antakya Hastanesi için geri sayım sürüyor! 39 gün sonra hizmete girecek

Asrın felaketinin ardından yıkılan sağlık kurumlarının yerine büyük bir hızla, tam donanımlı hastaneler yapıyor. Bu kapsamda Hatay'a yapılacak ikinci hastane olan Antakya Devlet Hastanesi'nin yapımı da 7/24 esasına dayalı olarak aralıksız sürüyor.