01 Nisan 2023, Cumartesi
Antakya Hastanesi için geri sayım sürüyor! 39 gün sonra hizmete girecek
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan sağlık kurumlarının yerine yenileri büyük bir hızla yapılıyor. Deprem bölgesinde tam donanımlı hastane inşa çalışmaları devam ederken, Hatay'a yapılacak ikinci hastane olan Antakya Devlet Hastanesi'nin yapımı da 7/24 esasına dayalı olarak aralıksız sürüyor.
Giriş Tarihi: 01.04.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 12:45
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