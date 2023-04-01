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Antakya Hastanesi için geri sayım sürüyor! 39 gün sonra hizmete girecek

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan sağlık kurumlarının yerine yenileri büyük bir hızla yapılıyor. Deprem bölgesinde tam donanımlı hastane inşa çalışmaları devam ederken, Hatay'a yapılacak ikinci hastane olan Antakya Devlet Hastanesi'nin yapımı da 7/24 esasına dayalı olarak aralıksız sürüyor.

Giriş Tarihi: 01.04.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 12:45
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Antakya Hastanesi için geri sayım sürüyor! 39 gün sonra hizmete girecek

Asrın felaketinin ardından yıkılan sağlık kurumlarının yerine büyük bir hızla, tam donanımlı hastaneler yapıyor. Bu kapsamda Hatay'a yapılacak ikinci hastane olan Antakya Devlet Hastanesi'nin yapımı da 7/24 esasına dayalı olarak aralıksız sürüyor.

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Antakya Hastanesi için geri sayım sürüyor! 39 gün sonra hizmete girecek

22 bin metrekare oturum alanı üzerinde yaklaşık olarak 54 bin metrekare alana sahip olacak olan hastane 400 yatak kapasiteli olarak planlandı.

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Antakya Hastanesi için geri sayım sürüyor! 39 gün sonra hizmete girecek

3. BASAMAK BİR HASTANE OLACAK
80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathanesi, onkoloji merkezi, kalp ve damar hastalıkları gibi kritik ihtisas alanlarının da olacağı hastane 3. basamak niteliğinde bir sağlık kuruluşu olarak tamamlanacak.

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Antakya Hastanesi için geri sayım sürüyor! 39 gün sonra hizmete girecek

İki katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek bu hastane, konaklama alanlarıyla birlikte inşa edilecek. Hastanenin 10 Mayıs'a kadar tamamlanıp hizmete alınacağı kaydedildi.

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Antakya Hastanesi için geri sayım sürüyor! 39 gün sonra hizmete girecek

FAHRETTİN KOCA 10 MAYIS'I İŞARET ETTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10 Mayısta tamamlanması planlanan 400 yataklı Hatay Antakya Devlet Hastanesi inşaatının çalışmaları ara vermeden sürüyor.