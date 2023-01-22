MSÜ başvuru son gün ne zaman? 2023 Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Milli Savunma Üniversitesi tarafından her yıl gerçeleştirilen merkezi sınav için başvurular 13 Ocak'ta başladı. Binlerce adayın hazırlıklarını sürdürdüğü 2023 MSÜ sınavına geri sayım başladı. Henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, MSÜ başvuru son gün ne zaman? 2023 Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.01.2023
17:04
MSÜ başvuru sürecinde yavaş yavaş sona gelindi. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını belirlemek için gerçekleştirilen MSÜ sınavı için hazırlıklar sürüyor. Henüz başvuru yapamayan adaylar son tarihi araştırmaya başladı. Peki, MSÜ başvuru son gün ne zaman? 2023 Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte haberin detayları...
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2023 MSÜ BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
13 Ocak'ta başlayan MSÜ başvuruları 07 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
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2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Sınav, 19 Mart 2023 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.).
2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2003 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.