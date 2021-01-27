Kritik gün! 01 Şubat'ta kafeler açılacak mı? 2021 lokantalar, restoranlar, kahveler ne zaman açılacak?

KAFELER, LOKANTALAR, KAHVELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, kafe, lokanta, restoran ve kıraathanelerin hangi tarihte açılacağı henüz belli değil. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Koronavirüste son durumun Bilim Kurulu'nda değerlendirildikten sonra Kabine Toplantısı'nda istişare edilmesi bekleniyor. Kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar Kabine Toplantısı'nda verilecek. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.