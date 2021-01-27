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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kritik gün! 01 Şubat'ta kafeler açılacak mı? 2021 lokantalar, restoranlar, kahveler ne zaman açılacak? Kritik gün! 01 Şubat'ta kafeler açılacak mı? 2021 lokantalar, restoranlar, kahveler ne zaman açılacak? Kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde kıraathane, kafe, lokanta ve restoranlara yönelik bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Vaka sayısında düşüş görülmesi ile birlikte bu mekanlara uygulanan kısıtlamaların biteceği tarih araştırılmaya başlandı. Kritik Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, 01 Şubat'ta kafeler açılacak mı? 2021 lokantalar, restoranlar, kahveler ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 27.01.2021 11:27
01 Şubat'ta kafeler, lokantalar açılacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan kısıtlamalar sayesinde vaka sayısında düşüş yaşandı. Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'ndan gelecek açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar, mekanlara uygulanan kısıtlamaların ne zaman biteceğini araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, 01 Şubat'ta kafeler açılacak mı? 2021 lokantalar, restoranlar, kahveler ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER, LOKANTALAR, KAHVELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kafe, lokanta, restoran ve kıraathanelerin hangi tarihte açılacağı henüz belli değil. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Koronavirüste son durumun Bilim Kurulu'nda değerlendirildikten sonra Kabine Toplantısı'nda istişare edilmesi bekleniyor. Kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar Kabine Toplantısı'nda verilecek. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
TÜRK BİLİM İNSANLARI ÇİN ORTAKLIĞINDA KORONAVİRÜS İLACI GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAK
TÜBİTAK-NSFC ikili iş birliği programı kapsamında başvurusu yapılan "Geniş Etkili Yeni Anti-Korona Virüs Stratejilerinin Geliştirilmesi" projesi kabul edildi.
Proje, KOÜ ile Çin'den Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences ve Shanghai Jiao Tong University ortaklığında hayata geçirilecek.
KOÜ Araştırma Merkezleri binasında yer alan Antikor Üretim Birimi ve Proteomiks Biriminde gerçekleştirilecek projenin Türkiye ayağında, KOÜ'lü akademisyenlerin protein hedefli ilaç molekülünün antikor kısmını üretmesi hedefleniyor.
"ANTİKOR ÜRETEN ÖLÜMSÜZ HÜCRELERİN ÇOĞALMASINI SAĞLAYACAĞIZ"
KOÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Karadenizli, Çin'deki partnerlerini belirleyerek geçen temmuz sonunda sundukları projenin kabul edildiğini söyledi.