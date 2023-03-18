MSÜ ais.osym.gov.tr sınav yeri öğrenme ekranı! MSÜ SINAV GİRİŞ yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır?

"MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. MSÜ 2023 için geri sayım başlarken adaylar, sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair sorgulamalar yapıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın yeni tarihini açıkladı. Peki, MSÜ 2023 ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...