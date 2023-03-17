17 Mart 2023, Cuma
Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor! MEB yeni uygulamayı duyurdu! Ücretsiz kullanabilecekler! 9-10-11-12. sınıf...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, lise öğrencilerini kapsayan önemli bir açıklama yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretimde değişiklikler yaşandı. Özellikle deprem bölgesindeki öğrencilerin de derslerinden geri kalmayıp takip edebilmeleri için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Bakan Özer, telefonlara indirilen uygulamanın ücretsiz sunulacağını belirtti. İşte 9-10-11-12. sınıf öğrencilerini ilgilendiren uygulama hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 17.03.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 13:50
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