Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor! MEB yeni uygulamayı duyurdu! Ücretsiz kullanabilecekler! 9-10-11-12. sınıf...

Uygulama, sınıflar bazında, 9'uncu sınıflarda 117 konu, 136 video ve 585 soru; 10'uncu sınıflarda 103 konu, 165 video ve 515 soru; 11'inci sınıflarda 134 konu, 198 video ve 670 soru ve 12'nci sınıflarda 103 konu, 150 video ve 520 soru olmak üzere toplam 457 konu, 649 video ve 2290 soru ile oluşturuldu" dedi.