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Haberler Galeri Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor! MEB yeni uygulamayı duyurdu! Ücretsiz kullanabilecekler! 9-10-11-12. sınıf...

Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor! MEB yeni uygulamayı duyurdu! Ücretsiz kullanabilecekler! 9-10-11-12. sınıf...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, lise öğrencilerini kapsayan önemli bir açıklama yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretimde değişiklikler yaşandı. Özellikle deprem bölgesindeki öğrencilerin de derslerinden geri kalmayıp takip edebilmeleri için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Bakan Özer, telefonlara indirilen uygulamanın ücretsiz sunulacağını belirtti. İşte 9-10-11-12. sınıf öğrencilerini ilgilendiren uygulama hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 17.03.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 13:50
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Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor! MEB yeni uygulamayı duyurdu! Ücretsiz kullanabilecekler! 9-10-11-12. sınıf...

Eğitimde yeni sisteme geçiliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm öğrencileri ilgirendiren kararı açıkladı. Bakan Özer, lise öğrencilerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem derslerinde öğrendikleri konuları pekiştirmeleri, varsa öğrenme kayıplarını gidermeleri amacıyla "Dersler Cepte" adlı mobil uygulamanın hayata geçirildiğini söyledi. İşte, 9-10-11-12. sınıf öğrencilerini ilgilendiren o uygulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor! MEB yeni uygulamayı duyurdu! Ücretsiz kullanabilecekler! 9-10-11-12. sınıf...

LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN 'DERSLER CEPTE' UYGULAMASI

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, lise öğrencilerinin dijital öğrenmeye yatkınlığı ve kullanım alışkanlıkları göz önünde bulundurularak, 'Dersler Cepte' adlı mobil uygulama hazırlandığını belirtti.

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Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor! MEB yeni uygulamayı duyurdu! Ücretsiz kullanabilecekler! 9-10-11-12. sınıf...

ÜCRETSİZ SUNULUYOR!

Özer, uygulamanın Google Play Store ve AppStore'da ücretsiz sunulduğunu kaydederek, "Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1'inci döneminin ünite, konu ve kazanımlarını kapsayan uygulamada, konu özetleri ve her konu özeti sonrası çoktan seçmeli sorular hazırlandı.

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Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor! MEB yeni uygulamayı duyurdu! Ücretsiz kullanabilecekler! 9-10-11-12. sınıf...

DERSLERİ PEKİŞTİRME AMACIYLA HAZIRLANDI

İçerikler, konu bazlı ve pdf şeklinde formatlanarak her sınıf seviyesinde 'Kritik bilgi, biliyor musunuz?' ve 'Sıra sende, kavram yanılgısı, ödev' gibi küçük notlarla zenginleştirildi. 'Dersler Cepte' mobil uygulaması, 'konu özetleri, 'ders anlatım videoları, 'çoktan seçmeli sorular' ve 'çözdüğüm sorular' olmak üzere 4 bölümden meydana getirildi.

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Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor! MEB yeni uygulamayı duyurdu! Ücretsiz kullanabilecekler! 9-10-11-12. sınıf...

Uygulama, sınıflar bazında, 9'uncu sınıflarda 117 konu, 136 video ve 585 soru; 10'uncu sınıflarda 103 konu, 165 video ve 515 soru; 11'inci sınıflarda 134 konu, 198 video ve 670 soru ve 12'nci sınıflarda 103 konu, 150 video ve 520 soru olmak üzere toplam 457 konu, 649 video ve 2290 soru ile oluşturuldu" dedi.