17 Mart 2023, Cuma
Ankara'da NATO zirvesi! Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nün ziyaretinde dikkat çeken detay
Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Külliye'de düzenlenen törenle karşıladı. Sağanak yağış altında yapılan karşılama töreninde Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.
Giriş Tarihi: 17.03.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 17:00
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