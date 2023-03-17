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Ankara'da NATO zirvesi! Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nün ziyaretinde dikkat çeken detay

Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Külliye'de düzenlenen törenle karşıladı. Sağanak yağış altında yapılan karşılama töreninde Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

Giriş Tarihi: 17.03.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 17:00
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Ankara’da NATO zirvesi! Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö’nün ziyaretinde dikkat çeken detay

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.

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Ankara’da NATO zirvesi! Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö’nün ziyaretinde dikkat çeken detay

Niinistö'nün bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Niinistö'yü külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

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Ankara’da NATO zirvesi! Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö’nün ziyaretinde dikkat çeken detay

Erdoğan ve Niinistö'nün tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

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Ankara’da NATO zirvesi! Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö’nün ziyaretinde dikkat çeken detay

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

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Ankara’da NATO zirvesi! Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö’nün ziyaretinde dikkat çeken detay

Yağmur altında gerçekleşen karşılama törenin ardından Erdoğan ve Niinistö, merdivenlerde Türkiye ve Finlandiya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.