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Türkiye'nin enerji yükünü çekecek! Akkuyu'da nükleer yakıt zamanı! Yeni dönem başlıyor
Akkuyu NGS'de nükleer yakıtın devreye alınmasıyla beraber Türkiye de bu alanda enerji üreten dev ülkeler arasına adını yazdıracak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli 3 Nisan 2018'de atılmıştı. 27 Nisan'da birkaç gün sonra taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santral "nükleer tesis" statüsü kazanacak.
Giriş Tarihi: 24.04.2023 11:07Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 11:08