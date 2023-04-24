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Türkiye'nin enerji yükünü çekecek! Akkuyu'da nükleer yakıt zamanı! Yeni dönem başlıyor

Akkuyu NGS'de nükleer yakıtın devreye alınmasıyla beraber Türkiye de bu alanda enerji üreten dev ülkeler arasına adını yazdıracak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli 3 Nisan 2018'de atılmıştı. 27 Nisan'da birkaç gün sonra taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santral "nükleer tesis" statüsü kazanacak.

Giriş Tarihi: 24.04.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 11:08
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Türkiye’nin enerji yükünü çekecek! Akkuyu’da nükleer yakıt zamanı! Yeni dönem başlıyor
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci ünitenin temelinin atılmasının üzerinden 5 yıl geçti. Bu süreçte, santralin tüm ünitelerinin temeli atıldı, çalışmaların inşaat sahasının tamamında hız kesmeden sürdüğü projede bu yıl devreye alınacak ilk ünite için geri sayım başladı.
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Türkiye’nin enerji yükünü çekecek! Akkuyu’da nükleer yakıt zamanı! Yeni dönem başlıyor

NÜKLEER YAKIT DÖNEMİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı. Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı.

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Türkiye’nin enerji yükünü çekecek! Akkuyu’da nükleer yakıt zamanı! Yeni dönem başlıyor
Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında yer alan Akkuyu NGS'de çalışmalar, 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlanmasıyla ivme kazandı.
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Türkiye’nin enerji yükünü çekecek! Akkuyu’da nükleer yakıt zamanı! Yeni dönem başlıyor

EN BÜYÜK NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ İNŞAAT SAHALARINDAN BİRİ

Üçüncü güç ünitesine ilk beton 10 Mart 2021'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle dökülürken, dördüncü ve son ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı. Böylelikle projede en yoğun inşaat aşamasına geçildi. Akkuyu NGS, aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahalarından biri haline geldi.

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Türkiye’nin enerji yükünü çekecek! Akkuyu’da nükleer yakıt zamanı! Yeni dönem başlıyor
Dört ünitede de inşaat ve montaj çalışmalarının yürütüldüğü projede, çalışmalar inşaat sahasının tamamında hız kesmeden devam ediyor.