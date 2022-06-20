20 Haziran 2022, Pazartesi
MSÜ 2. seçim aşamaları takvimi: 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik testi ve mülakat ne zaman yapılacak?
MSÜ 2. seçim aşamaları ne zaman? 2022 MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı kapsamında 2. seçim aşamalarına katılacak adayalr belirlendi. MSB PERTEM üzerinden tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 2. sçim aşamalarına çevrildi. Evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi ve mülakat aşamasından oluşacak 2. seçim aşamalarına ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, MSÜ 2. seçim aşamaları takvimi: 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik testi ve mülakat ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 20.06.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 11:58
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