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Haberler Galeri MSÜ 2. seçim aşamaları takvimi: 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik testi ve mülakat ne zaman yapılacak?

MSÜ 2. seçim aşamaları takvimi: 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik testi ve mülakat ne zaman yapılacak?

MSÜ 2. seçim aşamaları ne zaman? 2022 MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı kapsamında 2. seçim aşamalarına katılacak adayalr belirlendi. MSB PERTEM üzerinden tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 2. sçim aşamalarına çevrildi. Evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi ve mülakat aşamasından oluşacak 2. seçim aşamalarına ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, MSÜ 2. seçim aşamaları takvimi: 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik testi ve mülakat ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 11:58
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MSÜ 2. seçim aşamaları takvimi: 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik testi ve mülakat ne zaman yapılacak?

MSÜ 2. seçim aşamaları takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. seçim aşaması tarihleri araştırılmaya başlandı. MSB tarafından merakla beklenen mülakat tarihleri duyuruldu. Peki, 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik testi ve mülakat ne zaman yapılacak? İşte 2022 MSÜ 2. seçim aşamaları takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSÜ 2. seçim aşamaları takvimi: 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik testi ve mülakat ne zaman yapılacak?

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMALARI TAKVİMİ

2022 MSÜ 2. seçim aşaması faaliyetleri 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

* Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında,

* Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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MSÜ 2. seçim aşamaları takvimi: 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik testi ve mülakat ne zaman yapılacak?

Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2022 sayısal puanına göre belirlenmiştir.

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MSÜ 2. seçim aşamaları takvimi: 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik testi ve mülakat ne zaman yapılacak?

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2022 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

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MSÜ 2. seçim aşamaları takvimi: 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik testi ve mülakat ne zaman yapılacak?

b. MSÜ-2022 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan en yüksek puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)