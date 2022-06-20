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ais.osym.gov.tr: DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS ne zaman?

DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 DGS'ye katılmak üzere başvuru yapan öğrenciler, şimdi de sınava girecekleri yer bilgisini öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş belgesi ile sınava giriş yerleri görüntülenebiliyor. DGS sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak eden öğrenciler, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, ais.osym.gov.tr ile DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS ne zaman? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2022 09:52
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ais.osym.gov.tr: DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS ne zaman?

DGS sınav yerleri açıklandı mı? Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na sayılı günler kaldı. DGS için başvuru yapan öğrenciler, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Peki, ais.osym.gov.tr ile DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ais.osym.gov.tr: DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS ne zaman?

2022 DGS NE ZAMAN?

2022 DGS, 3 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

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ais.osym.gov.tr: DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS ne zaman?

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, DGS sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, DGS sınav yerlerinin bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

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ais.osym.gov.tr: DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS ne zaman?

SINAVDA NELER SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

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ais.osym.gov.tr: DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? DGS ne zaman?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 DGS sınav sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.