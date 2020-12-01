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MSB'den Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara eğitim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelin Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara "Komando Kolu Eğitimi" verdiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 01.12.2020 20:56 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 20:57
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MSB'den Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara eğitim

MSB'nin internet sitesi ve Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara verilen Komando Kolu Eğitimleri'ne ilişkin fotoğraflara yer verildi.

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MSB'den Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara eğitim

Paylaşımda eğitimlerin Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personel tarafından verildiği ifade edildi.

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MSB'den Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara eğitim
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MSB'den Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara eğitim
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MSB'den Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara eğitim