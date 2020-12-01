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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB'den Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara eğitim MSB'den Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara eğitim
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelin Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara "Komando Kolu Eğitimi" verdiğini bildirdi.
Giriş Tarihi: 01.12.2020 20:56 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 20:57
MSB'nin internet sitesi ve Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara verilen Komando Kolu Eğitimleri'ne ilişkin fotoğraflara yer verildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Paylaşımda eğitimlerin Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personel tarafından verildiği ifade edildi.