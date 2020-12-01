Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge işe yasak ve kısıtlamaların detayları belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması genişletilerek hafta içi de uygulanacak. Artık hafta sonu sokağa çıkma yasağının yanı sıra hafta içi belirlenen saatlerde de sokağa çıkma uygulaması devreye alınıyor. İşte, akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?