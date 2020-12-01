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İçişleri Bakanlığı 30 Kasım genelgesi: Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında koronavirüs yeni tedbirlerini açıkladı. Hafta sonu belirli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması artık hafta içi de uygulanacak. Erdoğan, " Kabine toplantımızda ilave istişare elde ettik. Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar bu akşam sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
Giriş Tarihi: 01.12.2020 17:52Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 18:01
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İçişleri Bakanlığı 30 Kasım genelgesi: Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
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İçişleri Bakanlığı 30 Kasım genelgesi: Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
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İçişleri Bakanlığı 30 Kasım genelgesi: Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
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İçişleri Bakanlığı 30 Kasım genelgesi: Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
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İçişleri Bakanlığı 30 Kasım genelgesi: Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?