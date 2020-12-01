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Haberler Galeri İçişleri Bakanlığı 30 Kasım genelgesi: Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

İçişleri Bakanlığı 30 Kasım genelgesi: Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında koronavirüs yeni tedbirlerini açıkladı. Hafta sonu belirli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması artık hafta içi de uygulanacak. Erdoğan, " Kabine toplantımızda ilave istişare elde ettik. Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar bu akşam sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

Giriş Tarihi: 01.12.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 18:01
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İçişleri Bakanlığı 30 Kasım genelgesi: Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
İçişleri Bakanlığı 30 Kasım genelgesi: Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge işe yasak ve kısıtlamaların detayları belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması genişletilerek hafta içi de uygulanacak. Artık hafta sonu sokağa çıkma yasağının yanı sıra hafta içi belirlenen saatlerde de sokağa çıkma uygulaması devreye alınıyor. İşte, akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

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İçişleri Bakanlığı 30 Kasım genelgesi: Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
İçişleri Bakanlığı 30 Kasım genelgesi: Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YAYINLADI! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ…

Milyonların beklediği Kabine Toplantısı tamamlandı. Son dakika açıklamalarında bulunan Başkan Erdoğan, kabine kararlarını duyurdu. İşte bu toplantıda sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler için alınan yeni tedbirler hakkında detaylar...

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İçişleri Bakanlığı 30 Kasım genelgesi: Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
İçişleri Bakanlığı 30 Kasım genelgesi: Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...

Hafta içi hergün gece saat 21:00 ile saat 05:00 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Hafta sonu, bu kısıtlama Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz devam edecek.

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İçişleri Bakanlığı 30 Kasım genelgesi: Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
İçişleri Bakanlığı 30 Kasım genelgesi: Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

YASAKLAR SALI GÜNÜ BAŞLIYOR!

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler şu şekilde; "Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşımayı kullanamayacak.

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İçişleri Bakanlığı 30 Kasım genelgesi: Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
İçişleri Bakanlığı 30 Kasım genelgesi: Akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

SON DAKİKA - MARKETLER, BAKKALLAR, KASAPLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler toplu taşımayı kullanamayacaklar. AVM'ler ve semt pazarlarına HES kodu ile giriş yapılabilecek.