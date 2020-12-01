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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Jandarma uzman erbaş alımı için beklenen tarih: 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? MSB'den açıklama geldi... Jandarma uzman erbaş alımı için beklenen tarih: 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? MSB'den açıklama geldi...
2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar başvuru tarihi ve şartları için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Adaylar Uzman Erbaş alımı başvurusunda eğitim seviyelerine göre statü başvurusu yapabiliyor. Adaylar jandarma uzman erbaş alım tarihini araştırmaya başladı. İşte, 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı?
Giriş Tarihi: 01.12.2020 21:16 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 21:23
2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından alımı yapılan uzman erbaş alımı için süreç merak ediliyordu. Uzman erbaş olarak görev almak isteyenler ilanları yakından takip ediyor. Her yıl Uzman Erbaş personel eksiliğini gidermek için yapılan alımlar ile ilgili açıklama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geldi. İşte, Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020'DE MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI OLACAK MI?
Uzman erbaş, sözleşmeli er/erbaş alımları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şöyle bir açıklama geldi;
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.
MSB uzman erbaş alımı ile ilgili yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bir önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.
c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.