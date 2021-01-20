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meb.gov.tr: Bekçilik sınavı giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2020 1. dönem bekçilik sınav giriş yerleri sorgulama
2020 1. dönem bekçilik sınav giriş belgesi yayımlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 1.dönem bekçilik sınavı bugün gerçekleştirilecek. Uzun zamandır sınava hazırlanan adaylar, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav giriş yerleri meb.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. Peki, meb.gov.tr ile bekçilik sınavı giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2020 1. dönem bekçilik sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 20.01.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 12:04
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