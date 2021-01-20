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Haberler Galeri meb.gov.tr: Bekçilik sınavı giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2020 1. dönem bekçilik sınav giriş yerleri sorgulama

meb.gov.tr: Bekçilik sınavı giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2020 1. dönem bekçilik sınav giriş yerleri sorgulama

2020 1. dönem bekçilik sınav giriş belgesi yayımlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 1.dönem bekçilik sınavı bugün gerçekleştirilecek. Uzun zamandır sınava hazırlanan adaylar, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav giriş yerleri meb.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. Peki, meb.gov.tr ile bekçilik sınavı giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2020 1. dönem bekçilik sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.01.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 12:04
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meb.gov.tr: Bekçilik sınavı giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2020 1. dönem bekçilik sınav giriş yerleri sorgulama

Bekçilik sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 16 Ocak Cumartesi günü yapılması beklenen 2020/1. dönem bekçilik yazılı sınavı, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda hafta sonu uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen bekçilik sınavı 20 Ocak'ta yani bugün gerçekleştirilecek. Adaylar sınav giriş belgesi ile sınava katılabilecekler. Peki, meb.gov.tr ile bekçilik sınavı giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2020 1. dönem bekçilik sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

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meb.gov.tr: Bekçilik sınavı giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2020 1. dönem bekçilik sınav giriş yerleri sorgulama

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

2020 1. dönem bekçilik sınav giriş belgesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar bu sayfa üzerinden gerekli işlemleri takip ederek sınav giriş belgesini alabilecekler.

SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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meb.gov.tr: Bekçilik sınavı giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2020 1. dönem bekçilik sınav giriş yerleri sorgulama

BEKÇİLİK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

20202 1. dönem bekçilik sınavı 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.

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meb.gov.tr: Bekçilik sınavı giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2020 1. dönem bekçilik sınav giriş yerleri sorgulama

SINAV KONULARI

Sınav konuları 2018 yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.

KONULAR SORU SAYISI
Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20
Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15
Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15
Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15
Matematik (Ortaöğretim düzeyi) 15
Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20
GENEL TOPLAM 100

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meb.gov.tr: Bekçilik sınavı giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2020 1. dönem bekçilik sınav giriş yerleri sorgulama

BEKÇİLİK SINAVINA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

• Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.