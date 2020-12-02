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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB'den beklenen açıklama geldi 2020'de Jandarma uzman erbaş alımı olacak mı? Başvuru alınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi 2020'de Jandarma uzman erbaş alımı olacak mı? Başvuru alınacak mı? Uzman erbaş alımı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aralık ayına girmemize ile birlikte yıl bitmeden uzman erbaş alımı ilanının yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili MSB'den resmi açıklama geldi. Peki, 2020'de Jandarma uzman erbaş alımı olacak mı? Başvuru alınacak mı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 02.12.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 14:10
Uzman erbaş alımı olacak mı? Uzman erbaş kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde POMEM başvurularının başlamasının ardından gözler uzman erbaş alımlarına çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzman erbaş alımı konusunda açıklama geldi. Peki, 2020'de Jandarma uzman erbaş alımı olacak mı? Başvuru alınacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020'DE MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI OLACAK MI?
Uzman erbaş, sözleşmeli er/erbaş alımları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şöyle bir açıklama geldi;
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır." BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada,
"Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.
MSB uzman erbaş alımı ile ilgili yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bir önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.
c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.