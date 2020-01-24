MSB yedek subay, astsubay, er, bedelli askerlik 2020 sınıflandırma sonuçları! İşte sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı yüz binlerce kişinin merakla beklediği 2020 sınıflandırma sonuçlarını duyurdu. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan sınıflandırma sonuçları yedek subay, astsubay ve erleri kapsıyor. 2020 yılında bedelli askerlik yapma hakkı elde edenler de sınıflandırma sonuçları ile askerlik yapacakları yerleri ve tarihler öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler MSB'ye çevrildi. Sonuç sorgulama işlemi e-Devlet kanalıyla ve askerlik şubelerine başvuru yöntemi ile yapılıyor. Haberimizde sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabileceğiniz link yer almaktadır. Ayrıca sınıflandırma sonuçlarına ilişkin merak edilen soruların yanıtları da haberimizde...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 10:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





