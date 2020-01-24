24 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

MSB yedek subay, astsubay, er, bedelli askerlik 2020 sınıflandırma sonuçları! İşte sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı yüz binlerce kişinin merakla beklediği 2020 sınıflandırma sonuçlarını duyurdu. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan sınıflandırma sonuçları yedek subay, astsubay ve erleri kapsıyor. 2020 yılında bedelli askerlik yapma hakkı elde edenler de sınıflandırma sonuçları ile askerlik yapacakları yerleri ve tarihler öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler MSB'ye çevrildi. Sonuç sorgulama işlemi e-Devlet kanalıyla ve askerlik şubelerine başvuru yöntemi ile yapılıyor. Haberimizde sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabileceğiniz link yer almaktadır. Ayrıca sınıflandırma sonuçlarına ilişkin merak edilen soruların yanıtları da haberimizde...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 10:21
  • 1
  • 26
MSB yedek subay, astsubay, er, bedelli askerlik 2020 sınıflandırma sonuçları! İşte sorgulama ekranı

Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından askerlik 6 aya düştü. Şartları karşılayanlara 1 aylık temel eğitime katılmak şartı ile bedelli askerlik imkanı da sunuldu. Yeni askerlik sisteminin yeni yıldaki ilk sınıflandırma sonuçları açıklandı. Buna göre 2020 Ocak, Şubat ve Mart aylarında askere gidecek kişiler belli oldu. Yedek subay, astsubay ve er sınıflandırma sonuçları yoğun şekilde aranıyor. Sorgulama işlemleri askerlik şubelerinden ve e-Devlet kapısından yapılıyor. İşte MSB yedek subay, astsubay, er, bedelli askerlik 2020 sınıflandırma sonuçları!

  • 2
  • 26
MSB yedek subay, astsubay, er, bedelli askerlik 2020 sınıflandırma sonuçları! İşte sorgulama ekranı

ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

  • 3
  • 26
MSB yedek subay, astsubay, er, bedelli askerlik 2020 sınıflandırma sonuçları! İşte sorgulama ekranı

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. "Hizmet Adı" kutucuğuna kısa dönem askerler "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem askerler ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

  • 4
  • 26
MSB yedek subay, astsubay, er, bedelli askerlik 2020 sınıflandırma sonuçları! İşte sorgulama ekranı

'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

  • 5
  • 26
MSB yedek subay, astsubay, er, bedelli askerlik 2020 sınıflandırma sonuçları! İşte sorgulama ekranı

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.