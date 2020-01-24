Mehmetçik destan yazıyor! Karlı dağlarda terör operasyonu

Mehmetçik terör örgütlerine darbe vurmak için var gücü ile çalışıyor. Hakkari'de güvenlik güçleri tarafından başlatılan Kapan-3 Operasyonu zorlu doğa koşullarına rağmen devam ediyor. Kritik harekatlara Jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucuları yer alıyor.