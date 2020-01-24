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Mehmetçik destan yazıyor! Karlı dağlarda terör operasyonu

Mehmetçik terör örgütlerine darbe vurmak için var gücü ile çalışıyor. Hakkari'de güvenlik güçleri tarafından başlatılan Kapan-3 Operasyonu zorlu doğa koşullarına rağmen devam ediyor. Kritik harekatlara Jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucuları yer alıyor.

Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Kapan 3 Operasyonundan nefes kesen görüntüler MEHMETÇİK TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYOR! OPERASYONUNDAN NEFES KESEN GÖRÜNTÜLER

Giriş Tarihi: 24.01.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 12:43
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Mehmetçik destan yazıyor! Karlı dağlarda terör operasyonu

Mehmetçik terör örgütlerine darbe vurmak için var gücü ile çalışıyor. Hakkari'de güvenlik güçleri tarafından başlatılan Kapan-3 Operasyonu zorlu doğa koşullarına rağmen devam ediyor. Kritik harekatlara Jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucuları yer alıyor.

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Mehmetçik destan yazıyor! Karlı dağlarda terör operasyonu

Jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının katıldığı Kapan-3 Operasyonu, 13 Ocak'ta Hakkari'nin Kavaklı, Kato, Marinos ve Karanlık dağları ile Işıklı ve Geçitli bölgelerinde başlatılmıştı.

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Mehmetçik destan yazıyor! Karlı dağlarda terör operasyonu

825 personelden oluşan 55 timin katıldığı operasyon kapsamında bölücü terör örgütüne ait barınak ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

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Mehmetçik destan yazıyor! Karlı dağlarda terör operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yediveren ve Çobanpınarı ile Şemdinli ilçesinin Tuglu ve Bozyamaç kırsalında da devam eden Kapan-3 Operasyonu, zorlu doğa koşullarına rağmen devam ediyor.

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Mehmetçik destan yazıyor! Karlı dağlarda terör operasyonu

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu zorlu bölgede operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, tek bir terörist kalmayana kadar operasyonlarına kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

İŞTE DEV HAREKATTAN KARELER...