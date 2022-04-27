MSB tarih verdi: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri hangi gün açıklanacak?

Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Nisan ayının sonuna doğru geldiğimiz şu günlerde gözler askerlik yerlerine çevrildi. Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, MSB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan duyuru ile askerlik yerleri ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri hangi gün açıklanacak? İşte cevaplar...