27 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MSB tarih verdi: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri hangi gün açıklanacak?

MSB tarih verdi: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri hangi gün açıklanacak?

Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Nisan ayının sonuna doğru geldiğimiz şu günlerde gözler askerlik yerlerine çevrildi. Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, MSB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan duyuru ile askerlik yerleri ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri hangi gün açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2022 19:25 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 19:25
  • 1
  • 13
MSB tarih verdi: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri hangi gün açıklanacak?

Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? 2022 yılı içerisinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri hangi gün açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
MSB tarih verdi: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri hangi gün açıklanacak?

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili detaylar belli oldu.

  • 3
  • 13
MSB tarih verdi: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri hangi gün açıklanacak?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

  • 4
  • 13
MSB tarih verdi: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri hangi gün açıklanacak?

Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

  • 5
  • 13
MSB tarih verdi: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri hangi gün açıklanacak?

31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)