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KADİR GECESİ EN GÜZEL MESAJLARI! Dualı, ayetli, farklı, hadisli yeni, en farklı ve görülmemiş kandil mesajları! Kadir Gecesi sözleri...

Kadir Gecesinde sevdiklerine mesajlar ile mutlu etmek isteyenler araştırmalarını sıklaştırdı. Kadir Gecesi mesajları, Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken gündemdeki en çok paylaşılan konular arasında yer aldı. Kur'an-ı Kerim'de bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğuna vurgu yapılmıştır. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Kadir Gecesi her yıl olduğu gibi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler ile en verimli şekilde değerlendirilecek. Peki, Dualı, ayetli, farklı, hadisli yeni, en farklı ve görülmemiş kandil mesajları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2022 21:06
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KADİR GECESİ EN GÜZEL MESAJLARI! Dualı, ayetli, farklı, hadisli yeni, en farklı ve görülmemiş kandil mesajları! Kadir Gecesi sözleri...

Kadir Gecesi mesajları bu akşamın en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ramazan ayının 27. Gecesine denk gelen Kadir Gecesi için en güzel mesajları ve sözleri sayfayı aşağıya doğru kaydırarak görebilirsiniz. Bugünün anlamı ve önemine vurgu yapabileceğiniz Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinize tebessüm ettirebilirsiniz. Biz de sizler için en güzel Kadir Gecesi mesajlarını haberimizde derledik. İşte, Dualı, ayetli, farklı, hadisli yeni, en farklı ve görülmemiş kandil mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KADİR GECESİ EN GÜZEL MESAJLARI! Dualı, ayetli, farklı, hadisli yeni, en farklı ve görülmemiş kandil mesajları! Kadir Gecesi sözleri...

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.

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KADİR GECESİ EN GÜZEL MESAJLARI! Dualı, ayetli, farklı, hadisli yeni, en farklı ve görülmemiş kandil mesajları! Kadir Gecesi sözleri...

Rabbim bu gecenin hürmetine Affettiği Kullarından eylesin Cümlemizi (amin) Hayırlı Kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.

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KADİR GECESİ EN GÜZEL MESAJLARI! Dualı, ayetli, farklı, hadisli yeni, en farklı ve görülmemiş kandil mesajları! Kadir Gecesi sözleri...

Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Hayırlı Kandiller.

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KADİR GECESİ EN GÜZEL MESAJLARI! Dualı, ayetli, farklı, hadisli yeni, en farklı ve görülmemiş kandil mesajları! Kadir Gecesi sözleri...

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.