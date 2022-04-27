KADİR GECESİ EN GÜZEL MESAJLARI! Dualı, ayetli, farklı, hadisli yeni, en farklı ve görülmemiş kandil mesajları! Kadir Gecesi sözleri...

Kadir Gecesinde sevdiklerine mesajlar ile mutlu etmek isteyenler araştırmalarını sıklaştırdı. Kadir Gecesi mesajları, Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken gündemdeki en çok paylaşılan konular arasında yer aldı. Kur'an-ı Kerim'de bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğuna vurgu yapılmıştır. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Kadir Gecesi her yıl olduğu gibi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler ile en verimli şekilde değerlendirilecek. Peki, Dualı, ayetli, farklı, hadisli yeni, en farklı ve görülmemiş kandil mesajları!