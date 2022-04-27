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Maske genelgesi 2022 son dakika: Camilerde, AVM'lerde, toplu taşımada, otobüste, okulda maske kalktı mı?
Maske nerelerde kalktı? Maske zorunluluğu ile ilgili son dakika açıklamaları geliyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından maske uygulaması hakkında alınan yeni kararlar duyuruldu. İçişleri Bakanlığı tarafından kapalı alanalrda maske kullanımına ilişkin genelge yayımlandı. Peki, camilerde, AVM'lerde, toplu taşımada, otobüste, okulda maske kalktı mı? İşte maske genelgesinin detayları...