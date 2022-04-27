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Haberler Galeri Maske genelgesi 2022 son dakika: Camilerde, AVM'lerde, toplu taşımada, otobüste, okulda maske kalktı mı?

Maske genelgesi 2022 son dakika: Camilerde, AVM'lerde, toplu taşımada, otobüste, okulda maske kalktı mı?

Maske nerelerde kalktı? Maske zorunluluğu ile ilgili son dakika açıklamaları geliyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından maske uygulaması hakkında alınan yeni kararlar duyuruldu. İçişleri Bakanlığı tarafından kapalı alanalrda maske kullanımına ilişkin genelge yayımlandı. Peki, camilerde, AVM'lerde, toplu taşımada, otobüste, okulda maske kalktı mı? İşte maske genelgesinin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 12:13
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Maske genelgesi 2022 son dakika: Camilerde, AVM’lerde, toplu taşımada, otobüste, okulda maske kalktı mı?

Maske kalktı mı? Kapalı alanlarda maske kullanımı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelge ile maske takma zorunluluğunun nerelerde kalktığı ve nerelerde devam edeceği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından maske kullanımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, camilerde, AVM'lerde, toplu taşımada, otobüste, okulda maske kalktı mı? İşte cevaplar...

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Maske genelgesi 2022 son dakika: Camilerde, AVM’lerde, toplu taşımada, otobüste, okulda maske kalktı mı?

MASKE NERELERDE KALKTI?

Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulaması sona erdi. Buna göre, camilerde, okulda ve AVM'lerde maske kalktı.

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Maske genelgesi 2022 son dakika: Camilerde, AVM’lerde, toplu taşımada, otobüste, okulda maske kalktı mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MASKE GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı Genelgesi" gönderildi. Kapalı alanlarda maske kullanımına ilişkin genelgenin detayları şu şekilde:

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Maske genelgesi 2022 son dakika: Camilerde, AVM’lerde, toplu taşımada, otobüste, okulda maske kalktı mı?

Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda Bakanlığımızca yayımlanan Genelgelerle belirlenmiş ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları ile hayata geçirilmişti.

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Maske genelgesi 2022 son dakika: Camilerde, AVM’lerde, toplu taşımada, otobüste, okulda maske kalktı mı?

Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair usul ve esaslar salgının son dönem seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri göz önünde bulundurularak daha önceki genelgemizle yeniden düzenlenerek açık alanlarda maske kullanım zorunluluğu kaldırılmıştı.