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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 2020-2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Bu yıl KYK burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2020-2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Bu yıl KYK burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
2020-2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 28 Ekim tarihinde başlayan başvurular 8 Kasım'da sona ermişti. Öğrenciler ve veliler başvuru sonuç tarini bekliyor. Başvuruların bugün sona ermesinin ardından öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklamasını yakından takip ediyor. 2020-2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, bu yıl KYK burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 09.11.2020 20:56 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 21:01
2020-2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Bu yıl KYK burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK başvuru süreci 8 Kasım tarihine kadar uzatılmıştı. Sürenin dolmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, 2020-2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Bu yıl KYK burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
KYK BURS BAŞVURULARINDA SON GÜN
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvurularını 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını belirterek, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık" şeklinde konuştu.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.