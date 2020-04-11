11 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Getir çalışıyor mu? ŞOK market eve teslim yapıyor mu? Migros sanal market çalışıyor mu?

Getir çalışıyor mu? ŞOK market eve teslim yapıyor mu? Migros sanal market çalışıyor mu?

Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 48 saat sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından vatandaşlar online market uygulamalarının hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile açık olan yerler belli oldu. Peki, Getir çalışıyor mu? ŞOK market eve teslim yapıyor mu? Migros sanal market çalışıyor mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 14:22
  • 1
  • 11
Getir çalışıyor mu? ŞOK market eve teslim yapıyor mu? Migros sanal market çalışıyor mu?

Getir çalışıyor mu? ŞOK market eve teslim yapıyor mu? Migros sanal market çalışıyor mu? Türkiye'de 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 il ve Zonguldak illerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir sonrası vatandaşlar marketlerin kapalı olması sonrası online marketlerin çalışıp çalışmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Getir çalışıyor mu? ŞOK market eve teslim yapıyor mu? Migros sanal market çalışıyor mu? Online market uygulamaları açık mı? İşte cevaplar...

  • 2
  • 11
Getir çalışıyor mu? ŞOK market eve teslim yapıyor mu? Migros sanal market çalışıyor mu?

GETİR, ŞOK MARKET EVE TESLİM, MİGROS SANAL MARKET ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir, ŞOK market eve teslim, Migros sanal market uygulamalarının devam edip etmeyeceği merak ediliyordu Sokağa çıkma yasağının olduğu yerlerde vakitlerde Getir, Migros Sanal Market gibi online dağıtım firmaları hizmet vermeyecek.

  • 3
  • 11
Getir çalışıyor mu? ŞOK market eve teslim yapıyor mu? Migros sanal market çalışıyor mu?

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı iş yerleri,
b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı iş yerleri,

  • 4
  • 11
Getir çalışıyor mu? ŞOK market eve teslim yapıyor mu? Migros sanal market çalışıyor mu?

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

  • 5
  • 11
Getir çalışıyor mu? ŞOK market eve teslim yapıyor mu? Migros sanal market çalışıyor mu?

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
f) Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi)