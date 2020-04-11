Getir çalışıyor mu? ŞOK market eve teslim yapıyor mu? Migros sanal market çalışıyor mu?

Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 48 saat sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından vatandaşlar online market uygulamalarının hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile açık olan yerler belli oldu. Peki, Getir çalışıyor mu? ŞOK market eve teslim yapıyor mu? Migros sanal market çalışıyor mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 14:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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