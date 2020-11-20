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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB son dakika: Askerlik ertelendi mi? 2020 Kasım celbi sevk işlemleri ne zaman olacak? Son durum... MSB son dakika: Askerlik ertelendi mi? 2020 Kasım celbi sevk işlemleri ne zaman olacak? Son durum... Son dakika haberi... Askerlik ertelendi mi? Kasım celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar için açıklama geldi. MSB tarafından yayımlanan duyurunun ardından askerlik yerlerinin ertelenip ertelenmediği konusunda araştırmalar başladı. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, askerlik ertelendi mi? 2020 Kasım celbi sevk işlemleri ne zaman olacak? İşte son durum... Giriş Tarihi: 20.11.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 16:46
Son dakika... Askerlik ertelendi mi? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2020 yılına ilişkin askerlik sevk tarihleri açıklanmıştı. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası yurt genelinde bir takım önlemler alınıyor. MSB tarafından kasım celbi askerlik sevk tarihleri ile ilgili açıklama geldi. Peki, askerlik ertelendi mi? 2020 Kasım celbi sevk işlemleri ne zaman olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KASIM CELBİ ASKERLİK ERTELENDİ Mİ?
MSB: "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir"
KASIM 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU
İşte MSB'nin yayımladığı Kasım 2020 sınıflandırma dönemi duyurusu:
1. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2020 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır. 3. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.