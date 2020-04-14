MSB son dakika: Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi?

Son dakika haberi... Askerlik terhis ve celp işlemleri konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mayıs celp döneminde silahaltına alınacak ve terhis olmayı bekleyen vatandaşlar, koronavirüs önlemleri kapsamında nasıl bir uygulama yapılacağını araştırıyor. Askerlik hizmetleri için iki kararın gündemde olduğu biliniyor. Peki, askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 12:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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