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Haberler Galeri MSB son dakika: Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi?

MSB son dakika: Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi?

Son dakika haberi... Askerlik terhis ve celp işlemleri konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mayıs celp döneminde silahaltına alınacak ve terhis olmayı bekleyen vatandaşlar, koronavirüs önlemleri kapsamında nasıl bir uygulama yapılacağını araştırıyor. Askerlik hizmetleri için iki kararın gündemde olduğu biliniyor. Peki, askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 12:00
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MSB son dakika: Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi?

Son dakika... Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Dünyada etkili olan ve Türkiye'nin de gündeminde bulunan koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde bir dizi önlemler alındı. Koronavirüs nedeniyle askerlik süresinin geçici olarak uzayabileceği ve celp tarihlerinin ertelenebileceği söylentileri hız kazandı. 120 bin genci yakından ilgilendiren askerlik hizmetlerine yapılacak koronavirüs önlemleri konusunda detayları haberimizde derledik. Peki, askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi? İşte cevaplar...

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MSB son dakika: Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi?

ASKERLİK UZAYACAK MI? CELP TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili henüz açıklama yapmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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MSB son dakika: Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi?

TERHİS OLAN ASKERLER NE OLACAK?

İşte Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin'in bugünkü "Tezkere'ye korona arası mı?" başlıklı yazısının o kısmı:

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MSB son dakika: Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi?

Bir süredir Koronavirüs sebebiyle askerlik süresinin geçici olarak uzayabileceği söylentileri hız kazandı.

İşin aslını "Böyle bir ihtimal var mı?" diyerek güvenlik kaynaklarına sordum.

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MSB son dakika: Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi?

Detaylara geçmeden kısa bir bilgilendirme yapmakta fayda var.

TSK'da terhis olacak askerler tezkereye 14 gün kala karantinaya alınıp öyle evine yollanıyor. Aynı şekilde askere alınacak gençler de 14 günlük karantinadan sonra kışlaya giriyor.