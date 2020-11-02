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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB son dakika açıklaması: 2020'de Uzman Erbaş alımı yapılacak mı? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı? MSB son dakika açıklaması: 2020'de Uzman Erbaş alımı yapılacak mı? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı? Uzman erbaş alımı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2020 yılının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde uzman erbaş alımları yeniden gündeme geldi. Uzman erbaş kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Konu ile ilgili MSB'den açıklama geldi. Peki, 2020'de uzman erbaş alımı olacak mı? Uzman erbaş alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Şartlar nedir? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 02.11.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 15:53
Uzman erbaş alımı olacak mı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzman erbaş alımı konusunda açıklama geldi. Uzman erbaş olarak görev almak isteyen vatandaşlar, başvuruların alınıp alınmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, uzman erbaş alımı yapılacak mı? Uzman erbaş alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Uzman erbaş alımı için şartlar neler? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI OLACAK MI?
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "Uzman Erbaş" alımları konusunda şöyle denildi:
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır." BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.
MSB Jandarma uzman erbaş alımları konusunda yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bir önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.
c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]