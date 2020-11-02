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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 12000 sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, başvuru şartları neler? Kadro dağılımı... 12000 sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, başvuru şartları neler? Kadro dağılımı...
Sağlık Bakanlığı personel alımı için meraklı bekleyiş sürüyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından atama bekleyen sağlık çalışanları başvuru detaylarını sorgulamaya başladı. 12 bin sağlık çalışanı alımı için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, başvuru şartları neler? Kadro dağılımı...
Giriş Tarihi: 02.11.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 16:41
12.000 sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, başvuru şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde canlarını dişine katarak çalışan sağlık personeline yenileri katılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından başvuru ilanının ne zaman yayınlanacağını sorguluyor. İşte, 12000 sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, başvuru şartları neler? Kadro dağılımı...
GALERİ DEVAM EDİYOR SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ İLLERE?
Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin personel alımına ilişkin ilan henüz yayımlanmadı. Başvuru tarihi, alım yapılacak iller, kadro dağılımı ve şartlar yayımlanacak ilan ile belli olacak. Bakan Koca yaptığı açıklamada kasım ayının ilk haftası ilanın yayımlanacağını duyurdu. Başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta, muhtemelen kasım ayının ilk haftası içinde ilk planda 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına da çıkacağımızı buradan müjdelemek istiyorum." dedi.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
12 bin personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlarda şartlar şu şekildeydi:
Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
57 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.