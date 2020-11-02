12.000 sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, başvuru şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde canlarını dişine katarak çalışan sağlık personeline yenileri katılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından başvuru ilanının ne zaman yayınlanacağını sorguluyor. İşte, 12000 sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, başvuru şartları neler? Kadro dağılımı...