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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?
Yasaklar ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarından alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Aşı gelişmeleri ve günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında yasaklar için alınacak kararlar bekleniyor. Bilindiği üzere hafta içi ve sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar risk grubunde yer aldığı için ekstra kısıtlamalara tâbi tutulmuştu. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?
Giriş Tarihi: 13.01.2021 17:42 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 17:42
Yasaklar ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün toplanan Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kalkacak mı merak ediliyor. Ayrıca 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacak.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKACAK MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilirken, 20 yaş ve altı vatandaşlar ise 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Gelen son bilgiye göre ise, İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma araçlarına binemeyecek.
Yılın ilk kabine toplantısı olma özelliğini taşıyan Kabine toplantısında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için toplu taşıma yasağı ile ilgili güncel açıklamalar merakla bekleniyor.
İSTANBUL'DA 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI 15 OCAK'TAN İTİBAREN TOPLU TAŞIMA KULLANAMAYACAK!
İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma araçlarına binemeyecek.
İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca corona virüs salgınına yönelik bir tedbir daha alındı.