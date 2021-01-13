Yasaklar ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün toplanan Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kalkacak mı merak ediliyor. Ayrıca 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?