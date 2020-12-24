Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB son dakika: 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Jandarma uzman erbaş başvuru tarihi belli mi? MSB son dakika: 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Jandarma uzman erbaş başvuru tarihi belli mi?
2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzman erbaş alımı için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Jandarma uzman erbaş olarak görev almak isteyen adaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Binlerce aday alım tarihlerini araştırmayı sürdürüyor. ahaber.com.tr olarak detayları haberimizde derledik. İşte, 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Jandarma uzman erbaş başvuru tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 24.12.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 21:22
2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Jandarma uzman erbaş başvuru tarihi belli mi? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 100 uzman erbaş alımı başvurularının başlamasının ardından gözler Jandarma uzman erbaş alımlarına çevrilmişti. Alımlar için uzun süredir beklemede olan adaylar MSB tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. Yeni yıla kısa süre kala alımlar için açıklamanın gelmesi tahmin ediliyor. İşte, 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Jandarma uzman erbaş başvuru tarihi belli mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021'DE MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI OLACAK MI?
Uzman erbaş, sözleşmeli er/erbaş alımları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şöyle bir açıklama geldi;
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI
Jandarma uzman erbaş alımlarına katılmak isteyenlerin, jandarma uzman erbaş alım şartlarını sağlaması gereklidir. Jandarma uzman erbaş başvuru şartları;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
En az lise mezunu olmak,
Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1'inci maddede yer alan tablodaki kaynakları karşılamak),
En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11'de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür).
Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),
Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak, askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliği Elverişli Değildir" olarak terhis edilmemiş olmak,
2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),