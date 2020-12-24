MSB son dakika: 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Jandarma uzman erbaş başvuru tarihi belli mi?

Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak, askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliği Elverişli Değildir" olarak terhis edilmemiş olmak,

2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),