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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihi açıklandı mı? İşte takvim... MEB son dakika: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihi açıklandı mı? İşte takvim...
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Açık lise eğitimini gören binlerce öğrenci, sınav takvimi için gelecek açıklamayı bekliyordu. 5-6 Aralık tarihleri arasında yapılması beklenen sınavlar ertelenmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen AÖL 1.dönem sınav tarihi araştırılmaya başlandı. İşte, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihi açıklandı mı? İşte takvim...
Giriş Tarihi: 24.12.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 17:34
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören binlerce öğrenci ertelenen sınavların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle 5-6 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan sınavlar ertelenmişti. İşte, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihi açıklandı mı? İşte takvim...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi son günlerde epey araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. " İfadeleri kullanıldı…
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK? 2020 2021 AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
AÖL sınav tarihleri henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı: 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. Konuya yönelik bilgi geldikçe haberimizde yer alacaktır.
AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerleri genellikle sınavdan birkaç gün önce açıklanıyor.
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.