MEB son dakika: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihi açıklandı mı? İşte takvim...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi son günlerde epey araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. " İfadeleri kullanıldı…