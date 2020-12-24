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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri En güzel cuma mesajları 2020: En güzel, farklı ve anlamlı cuma mesajları! Dualı ve şık cuma mesajları... En güzel cuma mesajları 2020: En güzel, farklı ve anlamlı cuma mesajları! Dualı ve şık cuma mesajları... En güzel, farklı ve anlamlı cuma mesajları, Müslümanların bayramı olarak bilinen bugünde en güzel paylaşım aracı olacaktır. Cumanın öneminden bahsedilen en yeni cuma mesajlarını sizler için sayfamızda derledik. Bu mübarek günde sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz yeni, en güzel ve resimli cuma mesajları burada. İşte, en güzel, farklı ve anlamlı cuma mesajları! Dualı ve şık cuma mesajları... Giriş Tarihi: 24.12.2020 22:15 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 22:18
En güzel, farklı ve anlamlı cuma mesajları! Dualı ve şık cuma mesajları... İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan ve Allah'ın Müslümanlar'a özel kıldığı Cuma gününde vatandaşlar birbirlerinin cumasını tebrik etmek için birbirlerine cuma mesajı gönderirler. Bizde bu özel ve anlamlı gün için en yeni ve en çok tercih edilen cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte sosyal medyanızda ya da SMS olarak paylaşabileceğiniz en yeni ve resimli cuma mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EN YENİ CUMA MESAJLARI
* Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver. Âmin, ey Rabbü'l-Âlemîn.
* İnsan dini kadar insandır, dünya yalandır, önemli olan tek gerçek şey imandır, ona sığındığında ruhunu huzur kaplar ve benliğin daima mutlu kalır. Hayırlı cumalar...
* Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört.. Hayırlı cumalar!
* Lailahe illallah kalbimizi karartma, rizkimizi azaltma, kabrimizi, daraltma, senden baska kapi aratma, muhannete muhtaç etme
* Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
* Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.
* 'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.
* Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.
* Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.