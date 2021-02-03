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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması geldi: Okullar ayın kaçında açılacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? 6,7. ve 9, 10, 11. sınıflar... MEB son dakika açıklaması geldi: Okullar ayın kaçında açılacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? 6,7. ve 9, 10, 11. sınıflar...
Okullar ayın kaçında açılacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş ve uygulamaların etkisini göstermesi sonrasında kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Koronaviris salgını sürecinde uzak eğitimi sürdüren öğrenciler ise okulların yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 8. ve 12. sınıflar 1 Mart'ta okula başlayacak. Hal böyle olunca diğer sınıflar kendileri için alınacak kararı bekliyor. İşte, okullar ayın kaçında açılacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? 6,7. ve 9, 10, 11. sınıflar...
Giriş Tarihi: 03.02.2021 23:08
Okullar ayın kaçında açılacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci okulların açılması için verilecek tarihi bekliyor. Başkan Erdoğan, 1 Mart'ta eğitime start verecek sınıfları açıkladı. Diğer sınıflar için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenlediği toplantılar ile veli ve öğrencileri bilgilendiriyor. Koronavirüs salgınında son dönemde çıkan mutasyonlu virüs haberleri normalleşme sürecinin ileri tarihe atılmasına neden oldu. İşte, okullar ayın kaçında açılacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? 6,7. ve 9, 10, 11. sınıflar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 1.2.3.4.5.6. VE 7. SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milyonlarca öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemini koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimle tamamlarken MEB'den gelecek olan açıklama için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatili sonrası eğitimin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edeceğini merak ediyordu. İlkokul ve ortaokul öğrencileri MEB'in planlaması için gözünü Bakan Selçuk'tan gelecek açıklamaya çevirdi.
BAKAN SELÇUK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA!
"Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz." diyen Bakan Selçuk, köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı eğitime geçileceğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "1 Mart tarihinde 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz içinde okullarımız kapılarını açacak. Bilim Kurulu'nun ön gördüğü şartlar çerçevesinde sınıflardaki yerlerini alacaklar. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararını verdik." dedi.
"VAKA ARTIŞI OLURSA EĞİTİME ARA VERİLECEK"
Koronavirüs vaka sayısında artış olması durumunda eğitime ara verileceğini dile getiren Bakan Selçuk, "Vaka artışı olursa eğitime ara verilecek. Vaka sayısına göre eğitim kademeli olarak başlayacak. Lise öğrencilerimizin 1. dönemden kalan sınavları Mart ayında yüz yüze yapılacaktır. Uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte okullarımızın temizliğini standartlara uygun şekilde hızlı bir şekilde yapabildik." diye konuştu.
YÜZ YÜZE EĞİTİMDE ZORUNLULUK VAR MI?
Bakan Selçuk konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak. Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır."