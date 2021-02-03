MEB son dakika açıklaması geldi: Okullar ayın kaçında açılacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? 6,7. ve 9, 10, 11. sınıflar...

Okullar ayın kaçında açılacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş ve uygulamaların etkisini göstermesi sonrasında kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Koronaviris salgını sürecinde uzak eğitimi sürdüren öğrenciler ise okulların yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 8. ve 12. sınıflar 1 Mart'ta okula başlayacak. Hal böyle olunca diğer sınıflar kendileri için alınacak kararı bekliyor. İşte, okullar ayın kaçında açılacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? 6,7. ve 9, 10, 11. sınıflar...