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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Açık lise öğrencileri dikkat! AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Online sınav nasıl olacak? 2. dönem sınavları... Açık lise öğrencileri dikkat! AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Online sınav nasıl olacak? 2. dönem sınavları... AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, 1. dönem sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen açık lise sınavının online yapılacağı bildirildi. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihini bekliyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Online sınav nasıl olacak? 2. dönem sınavları hangi tarihte başlayacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 03.02.2021 17:05
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren binlerce öğrenci, 2020-2021 1. dönem sınav tarihini bekliyor. MEB tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte sınavların hangi tarihte gerçekleştirileceği duyuruldu. Şimdi ise gözler sınav takvimine çevrildi. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Online sınav nasıl olacak? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB tarafından yayımlanan duyuruya göre, daha önce 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması planlanan fakat koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AÖL 1. dönem sınavı 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak. Sınav Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online olarak yapılacak.
AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN? ONLINE MI?
AÖL 2. dönem sınavları ise 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak. Pandemi nedeniyle 2. dönem sınavları da online yapılacak.
KAYIT YENİLEME YAPACAKLAR DİKKAT!
Öğrencilerin kayıtların son gününe kadar ders kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini ve dönem ders seçimlerinin son durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor.
2020/1. Dönem kayıt yenileme ücreti ile ilgili olarak;
a- Açık Öğretim Lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere öğrencilerimize tekrar açılmıştır. Bu tarihler arasında yatırılan kayıt yenileme ücretleri sistemde; "AÇIK ÖĞR. KUR.(ORTA-LİSE)1.DÖN. YENİ. KAY. KAYIT YEN." olarak görüntülenmektedir.