Açık lise öğrencileri dikkat! AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Online sınav nasıl olacak? 2. dönem sınavları...

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, 1. dönem sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen açık lise sınavının online yapılacağı bildirildi. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihini bekliyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Online sınav nasıl olacak? 2. dönem sınavları hangi tarihte başlayacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.02.2021 17:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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