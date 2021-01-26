MSB son dakika: 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bedelli askerlik başvurusu ne zaman?

Son dakika... Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Askerlik vazifesini bedelli olarak tamamlamak isteyen vatandaşlar, bu yılın ilk yarısında geçerli olacak tarifeyi merak ediyordu. Geçen yılın yarısında 37 bin 70 lira olan ücrete kur zammı yapıldı. Buna göre, bedelli askerlik ücretinde %13,50 artış gerçekleşti. Peki, 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bedelli askerlik başvurusu ne zaman? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 12:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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