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Haberler Galeri MSB son dakika: 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bedelli askerlik başvurusu ne zaman?

MSB son dakika: 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bedelli askerlik başvurusu ne zaman?

Son dakika... Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Askerlik vazifesini bedelli olarak tamamlamak isteyen vatandaşlar, bu yılın ilk yarısında geçerli olacak tarifeyi merak ediyordu. Geçen yılın yarısında 37 bin 70 lira olan ücrete kur zammı yapıldı. Buna göre, bedelli askerlik ücretinde %13,50 artış gerçekleşti. Peki, 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bedelli askerlik başvurusu ne zaman? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 12:00
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MSB son dakika: 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bedelli askerlik başvurusu ne zaman?

Son dakika... Bedelli askerlik 2021 ücreti ne kadar oldu? 2021 yılının ilk yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti belli oldu. Kur zammı yapılan bedelli askerlik ücretinde geçen yıla göre yüzde 13,50 artış gerçekleşti. Bu gelişmelerin ardından yeni ücretin ne kadar olduğu ve yeni başvuruların hangi tarihte alınacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bedelli askerlik başvurusu ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSB son dakika: 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bedelli askerlik başvurusu ne zaman?

2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi. Böylece bedelli ücreti bir yılda yüzde 13,50 zamlanmış oldu.

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MSB son dakika: 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bedelli askerlik başvurusu ne zaman?

YENİ BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 yılında bedelli askerlik başvurularının hangi tarihte alınacağı henüz belli olmadı. MSB tarafından yeni başvuru ile ilgili ilan yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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MSB son dakika: 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bedelli askerlik başvurusu ne zaman?

2021 YILI BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DUYURUSU

1. 2021 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. 2020 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve geçerli bedel miktarını ödeyen yükümlüler 2021 yılında;

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MSB son dakika: 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yeni bedelli askerlik başvurusu ne zaman?

a. 01, 02, 03 Nisan 2021
b. 13, 14, 15 Mayıs 2021
c. 17, 18, 19 Haziran 2021
ç. 05, 06, 07 Ağustos 2021
d. 16, 17, 18 Eylül 2021
e. 21, 22, 23 Ekim 2021
f. 25, 26, 27 Kasım 2021 celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimi için sevk edileceklerdir.

3. Sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulmuştur.