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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kafe ve restoranlar için tarih verildi! 2021 kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? SON DAKİKA HABERLER Kafe ve restoranlar için tarih verildi! 2021 kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? SON DAKİKA HABERLER Son dakika... Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüs tedbileri kapsamında paket servis ve gel-al hizmeti veren kafe ve restoranlar ile ilgili araştırmalar sürüyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeme içme sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 2021'de kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 26.01.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 10:52
Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgınına ilişkin gerçekleştirilen kısıtlamalar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Salgın nedeniyle paket servis ve gel-al hizmeti vermeye başlayan kafe, lokanta ve restoranların ne zaman normale döneceği merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER, LOKANTALAR VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kafe ve restoranların hangi tarihte normale döneceği henüz belli olmadı. İşletmelerin şu anda kapalı olmadığını, paket servis yapabildiğini dile getiren Kayıpmaz, kafe ve restoranlar ile ilgili,
"Bizim de arzumuz bunun en kısa zamanda olması ama kış ayları tehlikeli bir dönem. Biraz daha gözleme ihtiyaç var. Bu da bir aydan biraz daha fazla zaman istiyor. Mart ayında bunların gündeme gelmesi yerinde olacaktır." diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yaptığı açıklamada, salgının tüm dünyada hala etkin bir şekilde devam ettiğinin altını çizdi.
Salgının kontrol altına alınabilmesi için birçok tedbirin hayata geçirildiğini hatırlatan Kayıpmaz, Türkiye'de de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını ve özellikle restoran, kafe gibi işletmelerin bir süredir paket ya da eve servis şeklinde hizmet verdiğini anımsattı.
Kayıpmaz, tedbirler kapsamında alışveriş merkezlerine girmeden önce kişinin HES kodunun kontrol edilmesiyle riskli bir durum olup olmadığının anlaşılabildiğini belirterek, bunun kişisel hakların sınırlanması değil, toplum sağlığının korunması için yapıldığını vurguladı.
Kurallara uygun şekilde hizmet veren güzellik salonları ve kuaförlerdeki faaliyetleri de değerlendiren Kayıpmaz, şöyle konuştu:
"Benim bir işletmem olsa mutlaka HES kodunu sorgularım. Çünkü, işletmeye gelen bir kişi karantinada kalması gereken bir kişi olabilir. Bunu anlayamazsınız, kapıda ölçülen ateş bir yere kadar bilgi verir. İşletmeler, bu sorumlulukla hareket etmeli. Bu, çalışanları ve müşterileri korumak içindir. Zorunlu kurala bağlı olmaksızın işletmeler bunu yaparsa kendilerinin ve çalışanlarının sağlıklarını da korumuş olurlar. İşletme sahiplerine HES kodu uygulamasını kullanmaları çağrısında bulunmuştum."
Alınan tedbirlerle eylül ayı sonrasında artış gösteren hastalık seyrinde önemli düşüş elde edildiğini aktaran Kayıpmaz, salgında başarının ancak ve ancak tedbirlere tam uyumla mümkün olabileceğini söyledi.