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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB son açıklamalar: 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Jandarma uzman erbaş başvuru tarihi açıklandı mı? MSB son açıklamalar: 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Jandarma uzman erbaş başvuru tarihi açıklandı mı? Uzman erbaş alımı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uzman erbaş başvurularının başlatılmasının ardından gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrildi. Jandarma uzman erbaş kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar, alımların olup olmayacağını araştırıyor. Konu hakkında son açıklamalara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Jandarma uzman erbaş başvuru tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 09:48
Son dakika... Uzman erbaş alımı olacak mı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan uzman erbaş alımları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 100 uzman erbaş alımı başvurularının başlamasının ardından gözler Jandarma uzman erbaş alımlarına çevrilmişti. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala konu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? Jandarma uzman erbaş başvuru tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021'DE MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI OLACAK MI?
Uzman erbaş, sözleşmeli er/erbaş alımları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şöyle bir açıklama geldi;
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.
MSB uzman erbaş alımı ile ilgili yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bir önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.
c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak