MSB PERTEM son dakika: 2021 MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB personel alımı ne zaman yapılacak?

MSB memur alımı sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilan ile toplam 189 memur alımı yapılacağı bildirilmişti. Başvuru yapan adaylar, heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Söz konusu memur alımları ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB personel alımı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.03.2021 10:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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