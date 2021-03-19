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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB PERTEM son dakika: 2021 MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB personel alımı ne zaman yapılacak? MSB PERTEM son dakika: 2021 MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB personel alımı ne zaman yapılacak? MSB memur alımı sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilan ile toplam 189 memur alımı yapılacağı bildirilmişti. Başvuru yapan adaylar, heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Söz konusu memur alımları ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB personel alımı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 19.03.2021 10:57
Son dakika... MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? Milli Savınma Bakanlığı (MSB) 2021 memur alımı süreci devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Belirlenen kadrolarda görev almak isteyen vatandaşlar, heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, 2021 MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB personel alımı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR MSB MEMUR ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 MSB memur alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların hangi tarihte belli olacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Söz konusu alımlar ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
MSB MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Harita Genel Müdürlüğü 104 Memur,
Milli Savunma Bakanlığı 6 Memur, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5 Memur, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 Memur,
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 4 Memur.
Milli Savunma Üniversitesi 10 Memur, Milli Savunma Bakanlığı 50 uzman yardımcısı, Genel Kurmay Başkanlığı 5 Türk Silahlı Kuvvetler Uzman yardımcısı, MSB MEMUR ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Milli Savunma Bakanlığı 2021 memur alımı için adaylardan öncelikle genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.
Bu kapsamda,