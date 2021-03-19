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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kızılay KPSS şartsız memur alımı yapıyor! 2021 Kızılay memur alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar ve boş kontenjanlar... Kızılay KPSS şartsız memur alımı yapıyor! 2021 Kızılay memur alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar ve boş kontenjanlar... Kızılay memur alımı başvuru nasıl yapılır? Hizmet Merkezi Memuru alımı yapacak olan Kızılay, yayımladığı ilan ile birlikte başvuru şartları ve başvuru sürecine ilişkin detayları açıkladı. Son başvuru tarihi ve başvuru şartları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Kızılay memur alımı başvuru nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitecek? İşte Kızılay memur alımı şartlar ve boş kontenjanlar... Giriş Tarihi: 19.03.2021 11:21
Kızılay KPSS şartsız memur alımı başvuru ne zaman bitiyor? Kızılay tarafından yayımlanan ilana göre, en az 2 yıllık ön lisans bölümü mezun olmak şartıyla "Hizmet Merkezi Memuru" alımı yapılacak. 15 Mart'ta başvuruların başlamasının ardından gözler son başvuru tarihine çevrildi. İlgili kadroda görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru şartları ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2021 Kızılay memur alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru son gün ne zaman? İşte Kızılay memur alımı şartlar ve boş kontenjanlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
15 Mart'ta başlayan başvuru işlemleri 23 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Adayların 23 Mart saat 17.00'ye kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
* En az 2 yıllık ön lisans bölümü mezunu olmak,
* Çok iyi düzeyde yazılı-sözlü Arapça bilgisine sahip olmak,
* Diksiyonu düzgün, güçlü iletişim becerisine sahip olmak,
* Tercihen proje bazlı iş deneyimi ve/veya insani yardım sektöründe iş deneyimine sahip olmak,
* Seyahat engeli bulunmamak ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,