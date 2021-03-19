Son dakika | Türkiye'den kritik bir hamle daha! Büyük fark yaratacak

Milliyet'ten Özay Şendir'in haberine göre; Bir F-16 savaş uçağının ömrü 8 bin saat. Gövde modernizasyonu sayesinde bu süre 12 bin saate çıkarılabiliyor. Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii şu anda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların ömrünü uzatıyor ama onların en önemli işi bu değil, yerli avcı uçağı projesi TF-X ama o ayrı bir yazı konusu.