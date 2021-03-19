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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Türkiye'den kritik bir hamle daha! Büyük fark yaratacak Son dakika | Türkiye'den kritik bir hamle daha! Büyük fark yaratacak Son dakika haberi | Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli İHA ve SİHA'lar dünyayı kendine hayran bıraktı. Başta Azerbaycan olmak üzere Suriye'de de büyük başarılara imza atan bu silahların etki alanını bir adım daha öteye taşımak için kritik bir hamle daha atılıyor. Giriş Tarihi: 19.03.2021 10:01 Türkiye'nin dünyadaki muharebe ortamında insansız hava araçlarının almaya başladığı rolü doğru bir zamanda gördüğünü ve bu alanda yatırım yapmaya başladığını söyleyen uzmanlar, "Biz aslında yapmış olduğumuz doğru tespitlerin sahada meyvelerini topluyoruz. Türkiye insansız hava araçları konusunda dünyada bir marka haline geldi" diyor. GALERİ DEVAM EDİYOR
Milliyet'ten Özay Şendir'in haberine göre; Bir F-16 savaş uçağının ömrü 8 bin saat. Gövde modernizasyonu sayesinde bu süre 12 bin saate çıkarılabiliyor. Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii şu anda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların ömrünü uzatıyor ama onların en önemli işi bu değil, yerli avcı uçağı projesi TF-X ama o ayrı bir yazı konusu.
Silahlı İnsansız Hava Aracı anlamına gelen yerli SİHA’lar, bugüne kadar havadan karadaki hedefleri tüm dünyanın dikkatini çekecek bir başarıyla vurdu. Türkiye uzunca bir süredir havadan-havaya ateş gücü sağlayacak insansız uçaklar üzerinde çalışıyor. Havadan havaya füzelerle donatılsa bile normal bir SİHA’nın, bir avcı uçağına karşı fazla bir şansı yok. Fakat bu işlevsiz olacağı anlamına da gelmiyor. Yunanistan, Türkiye’ye ait İHA ve SİHA’ları düşürmek için sahip olduğu 45 adet T6 uçağını silahlı hale getirmeye başladı. Üzerine yüklenecek küçük bir algılama sistemiyle havadan havaya füzelerle Yunanistan’ın T6 uçakları etkisiz hale getirilebilir. RADAR YANILTMASINDA DA KULLANILACAK Diğer bir fayda da şu: Bir F-16'ya havada yakıt ikmali yapmak mümkün ama mühimmat ikmali yapmak imkânsız. Havadan-havaya füzelerle donatılmış bir SİHA, savaş gemilerine torpido atma yeteneği olan helikopterler ve düşman nakliye uçaklarını kolaylıkla indirebilir ve bu sayede F-16'ların sahip oldukları mühimmatı doğru yerde kullanmasını sağlayabilirler.