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Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de sandığı yasakladı! 'Demokrat amca' maskesi düştü | Parti içinde kazanlar kaynamaya başladı

Altılı koalisyonda ortaklarına kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığını dayatan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki parti içi demokrasiyi de rafa kaldırdı. 'Demokrat amca' taklidi Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylığı belirleme sürecinde eğilim yoklamasına bile tahammül edemedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 03.04.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 08:00
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Kemal Kılıçdaroğlu CHP’de sandığı yasakladı! ’Demokrat amca’ maskesi düştü

Siyasi partilerin aday belirleme süreci sona erdi. Bütün partiler ve ittifaklar adaylarını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirirken, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP’de sandığı yasakladı! ’Demokrat amca’ maskesi düştü

Buna göre listede Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan aday olarak yer aldı. Siyasi partilerin milletvekili aday adaylığı başvuruları sona ererken, mülakatlar yapılıyor ve milletvekilliği seçimleri için aday belirleme süreçleri de devam ediyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP’de sandığı yasakladı! ’Demokrat amca’ maskesi düştü

CHP'DE SKANDALLAR BİTMİYOR

Bu süreçte partiler tarafından hukuk ve parti ilkeleri dikkate alınırken, Cumhuriyet Halk Partisinde yeni bir gelişme yaşandı. Seçim yaklaşırken CHP'de skandallar da bitmiyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP’de sandığı yasakladı! ’Demokrat amca’ maskesi düştü

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesi sonrasında CHP Genel Merkezinden il başkanlıklarına milletvekili listelerinin belirlenmesi hususuyla ilgili "nerede demokrasi" dedirten bir yazı gönderildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP’de sandığı yasakladı! ’Demokrat amca’ maskesi düştü

Buna göre gönderilen yazıda, İl Başkanlıklarının milletvekili aday adaylığıyla ilgili olarak sadece aday önerebilecekleri, seçilecek kişilerin CHP Genel Merkezi tarafından belirleneceğine yer verildi.