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Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de sandığı yasakladı! 'Demokrat amca' maskesi düştü | Parti içinde kazanlar kaynamaya başladı
Altılı koalisyonda ortaklarına kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığını dayatan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki parti içi demokrasiyi de rafa kaldırdı. 'Demokrat amca' taklidi Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylığı belirleme sürecinde eğilim yoklamasına bile tahammül edemedi.