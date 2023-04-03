Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de sandığı yasakladı! 'Demokrat amca' maskesi düştü | Parti içinde kazanlar kaynamaya başladı

Buna göre listede Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan aday olarak yer aldı. Siyasi partilerin milletvekili aday adaylığı başvuruları sona ererken, mülakatlar yapılıyor ve milletvekilliği seçimleri için aday belirleme süreçleri de devam ediyor.