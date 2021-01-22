MEB son dakika açıklaması: 15 Şubat'ta okullar açılıyor mu? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim...

"MESLEK LİSESİ RUHU OLUŞTU"

Bu durumun mesleki eğitimin dönüşümü çalışmalarının bir işaret fişeği olduğunu ve bunun sadece salgınla ilgili olmadığını vurgulayan Selçuk, yapılan altyapı ve vizyon çalışmalarının, bu tür bir kriz durumunda bile riskin yönetilebileceği bir sistemi hazırladığını söyledi.