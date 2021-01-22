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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması: 15 Şubat'ta okullar açılıyor mu? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim... MEB son dakika açıklaması: 15 Şubat'ta okullar açılıyor mu? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim... Son dakika... 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında online gerçekleştirilen 2020-2021 1. dönem bugün sona erdi. Ara tatil ile birleştirilen ve toplam 21 gün yapılacak yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler, tatilin ardından yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Konu hakkında son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Peki, 15 Şubat'ta okullar açılıyor mu? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 22.01.2021 11:54
Son dakika haberi... Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yarıyıl tatili başladı. Salgın nedeniyle karnelerini elektronik ortamda görüntüleyen öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 15 Şubat'ta okullar açılıyor mu? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son açıklamalar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Toplam 21 gün yapılacak yarıyıl tatili 15 Şubat'ta sona erecek. 2020-2021 2. dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Şimdi ise gözler yüz yüze eğitim takvimine çevrildi. İşte Bakan Selçuk'un konu ile ilgili açıklamaları:
Salgının Türkiye'de mesleki eğitimin gerçek kabiliyetinin çok net bir şekilde görülebilmesine imkan sağladığını belirten Selçuk, meslek liselerinin Ar-Ge merkezleriyle ilişkilendirilip altyapısı güçlü olan yerlerde önemli çalışmaların yapıldığını anlattı. Selçuk, salgın sürecinin ilk günlerinde bir meslek lisesinin çok kısa sürede dijital solunum cihazı tasarlayıp ürettiğini hatırlattı. Selçuk,
"Salgının başladığı, dünyada maske tedarikinde büyük sıkıntıların yaşandığı günlerde meslek liselerinde 130 milyon, halk eğitimi merkezlerinde ise 164 milyon tek kullanımlık maske olmak üzere 294 milyon maske üretildi." diye konuştu.
Selçuk, tek kullanımlık tulum, önlük, siperlik, dezenfektan, kolonya ve daha pek çok hijyen ürününün üretiminin yapıldığını ifade ederek,
"Bunların milyonlarca litresi yani sadece yüzey dezenfektanı 8,5 milyon litre. 1,3 milyon siperlik üretildi. Bunların hepsi dağıtıldı." bilgisini paylaştı. "MESLEK LİSESİ RUHU OLUŞTU"
Bu durumun mesleki eğitimin dönüşümü çalışmalarının bir işaret fişeği olduğunu ve bunun sadece salgınla ilgili olmadığını vurgulayan Selçuk, yapılan altyapı ve vizyon çalışmalarının, bu tür bir kriz durumunda bile riskin yönetilebileceği bir sistemi hazırladığını söyledi.