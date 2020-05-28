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MSB ASAL: 2000/2 askerlik yerleri sorgulama ekranı! e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları
2000/2 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Nisan/Mayıs/Haziran celbi askerlik yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2020 celp dönemine ilişkin yayımlanan duyuruda askerlik yerlerinin 28 Mayıs'ta açıklanacağı bildirilmişti. Silahaltına alınacak yükümlüler, askere gidecekleri yer bilgisini merak ediyorlar. Peki, 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 28.05.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 14:31
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