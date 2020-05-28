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Haberler Galeri MSB ASAL: 2000/2 askerlik yerleri sorgulama ekranı! e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları

MSB ASAL: 2000/2 askerlik yerleri sorgulama ekranı! e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları

2000/2 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Nisan/Mayıs/Haziran celbi askerlik yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2020 celp dönemine ilişkin yayımlanan duyuruda askerlik yerlerinin 28 Mayıs'ta açıklanacağı bildirilmişti. Silahaltına alınacak yükümlüler, askere gidecekleri yer bilgisini merak ediyorlar. Peki, 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 28.05.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 14:31
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MSB ASAL: 2000/2 askerlik yerleri sorgulama ekranı! e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları

Son dakika... 2000/2 askerlik yerleri nasıl örğrenilir? 2000/2 celp döneminde silahaltına alınacak yükümlüler askerlik yerlerini merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından Nisan/Mayıs/Haziran askerlik yerlerinin 28 Mayıs'ta açıklanacağı bildirilmişti. MSB'nin duyurusunun ardından, askere gidecek yükümlüler heyecanlı askerlik yerlerini araştırıyor. Yazımızdan askerlik yerleri ve celp dönemine dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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MSB ASAL: 2000/2 askerlik yerleri sorgulama ekranı! e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Nisan/ Mayıs/Haziran 2020 celp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak. Aşağıdaki linte tıklayarak askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...

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MSB ASAL: 2000/2 askerlik yerleri sorgulama ekranı! e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları

CELP VE SEVKLERE İLİŞKİN DUYURU

MSB tarafından yayımlanan duyuru şu şekilde:

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MSB ASAL: 2000/2 askerlik yerleri sorgulama ekranı! e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları

1. Nisan/Mayıs/Haziran 2020 celp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs 2020'de e-Devlet üzerinden duyurulacak, sınıflandırılanlar tekrar sınıflandırılmayacaktır.

2. Yedek/subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin (bedelli dâhil) sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

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MSB ASAL: 2000/2 askerlik yerleri sorgulama ekranı! e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları

Yükümlü ----------------- Sevk Tarihi -------------- Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler

Erbaş/Er (1'nci Grup): 05 Haziran 2020 ------------- 01-05 Haziran 2020

Bedelli Er (Haziran Grubu): 20 Haziran 2020 ------------ 16-20 Haziran 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (2nci Grup), Bedelli Er Ertelenen Nisan Grubu: 29 Haziran 2020 ---- 25-29 Haziran 2020