MSB ASAL: 2000/2 askerlik yerleri sorgulama ekranı! e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları

Son dakika... 2000/2 askerlik yerleri nasıl örğrenilir? 2000/2 celp döneminde silahaltına alınacak yükümlüler askerlik yerlerini merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından Nisan/Mayıs/Haziran askerlik yerlerinin 28 Mayıs'ta açıklanacağı bildirilmişti. MSB'nin duyurusunun ardından, askere gidecek yükümlüler heyecanlı askerlik yerlerini araştırıyor. Yazımızdan askerlik yerleri ve celp dönemine dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...