Son dakika: Özel kurslar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da özel kurslar ve dershaneler açılacak mı?

Son dakika... Özel kurslar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Normalleşme için adımların atıldığı Türkiye'de Haziran ayında bazı yerler yenien kapılarını açacak. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de özel kurslar ve dershaneler oldu. YKS ve LGS gibi sınavlara hazırlıklarını sürdüren öğrenciler özel kurs ve dershaneler ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, özel kurslar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da özel kurslar ve dershaneler açılacak mı? İşte cevaplar...