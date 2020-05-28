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Haberler Galeri Son dakika: Özel kurslar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da özel kurslar ve dershaneler açılacak mı?

Son dakika: Özel kurslar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da özel kurslar ve dershaneler açılacak mı?

Son dakika haberi... Özel kurslar ve dershaneler ne zaman açılacak? 2020 LGS ve YKS sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, normalleşme sürecinde özel kurslar ve dershanelerin açılıp açılmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda internet üzerinde kurslar ve dershanelerin açılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, özel kurslar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da özel kurslar ve dershaneler açılacak mı?

Giriş Tarihi: 28.05.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 16:01
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Son dakika: Özel kurslar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da özel kurslar ve dershaneler açılacak mı?

Son dakika... Özel kurslar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Normalleşme için adımların atıldığı Türkiye'de Haziran ayında bazı yerler yenien kapılarını açacak. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de özel kurslar ve dershaneler oldu. YKS ve LGS gibi sınavlara hazırlıklarını sürdüren öğrenciler özel kurs ve dershaneler ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, özel kurslar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da özel kurslar ve dershaneler açılacak mı? İşte cevaplar...

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Son dakika: Özel kurslar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da özel kurslar ve dershaneler açılacak mı?

ÖZEL KURSLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Özel kurslar ve dershanelerin açılacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Özel kurslar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da özel kurslar ve dershaneler açılacak mı?

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

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Son dakika: Özel kurslar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da özel kurslar ve dershaneler açılacak mı?

"Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumları, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilgi (a,b,e) yazılar doğrultusunda 16 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında tatil edilmişti.

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Son dakika: Özel kurslar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da özel kurslar ve dershaneler açılacak mı?

Söz konusu tedbirler kapsamında eğitim kurumlarının tatil süreleri, ders yılının bitim tarihi olan 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır."