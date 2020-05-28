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Son dakika: Özel kurslar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da özel kurslar ve dershaneler açılacak mı?
Son dakika haberi... Özel kurslar ve dershaneler ne zaman açılacak? 2020 LGS ve YKS sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, normalleşme sürecinde özel kurslar ve dershanelerin açılıp açılmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda internet üzerinde kurslar ve dershanelerin açılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, özel kurslar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da özel kurslar ve dershaneler açılacak mı?
Giriş Tarihi: 28.05.2020 15:53Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 16:01