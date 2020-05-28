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Hazırlıklar tamamlandı! Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?

Son dakika... Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında otobüs seferlerine kısıtlama getirilmişti. Şehirler arası seyahat yapabilmek için izin belgesi almak gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından otobüs seferleri ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Peki, otobüs seferleri ne zaman başlıyor? 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 14:08
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Hazırlıklar tamamlandı! Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?

Son dakika... Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası otobüs seferleri kısıtlanmıştı. Şehirler arası seyahat kısıtlaması kararının ardından hatların yeniden açılması durumunda firma ve otobüsler seferlere hazır halde bekliyor. Gözler kabine toplantısından gelecek açıklamaya çevrildi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, sağlık tedbirlerini aldıklarını, yolcuları güvenli bir şekilde gidecekleri yerlere götürmeyi beklediklerini açıkladı. Peki, Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? İşte cevaplar...

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Hazırlıklar tamamlandı! Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Otobüs seferlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz belli oldu. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından otobüs seferleri ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Hazırlıklar tamamlandı! Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSLER SEFERE HAZIR

İçişleri Bakanlığı'nın 28 Mart 2020 tarihli genelgesine göre şehirlerarası otobüs seferlerinin izinle yapılmasının ardından çok az sayıda araç il dışına çıkabiliyor. Günlük 1.500 otobüsün giriş-çıkış yaptığı 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda salgın sürecinde bu sayı günlük 25'lere kadar geriledi.

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Hazırlıklar tamamlandı! Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?

Kontrollü normal hayata geçilmesinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan seyahat kısıtlamasının kalkması durumunda otobüsler ve firmalar yeni dönem için tüm hazırlıklarını tamamlayarak sefere hazır halde alınacak kararı bekliyor.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada, sağlık tedbirlerini aldıklarını, yolcuları güvenli bir şekilde gidecekleri yerlere götürmeyi beklediklerini ifade etti.

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Hazırlıklar tamamlandı! Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?

İstanbul, Ankara, İzmir hattının da serbest bırakılmasını istediklerini anlatan Özcan, "Tüm otobüs ve yazıhanelerimiz dezenfekte oldu. Personelimizin hazırlıkları da tamam. Dinlenme tesislerinin de kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Hazır vaziyette bekliyoruz." dedi.