Hazırlıklar tamamlandı! Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?

Son dakika... Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında otobüs seferlerine kısıtlama getirilmişti. Şehirler arası seyahat yapabilmek için izin belgesi almak gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından otobüs seferleri ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Peki, otobüs seferleri ne zaman başlıyor? 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? İşte son gelişmeler...