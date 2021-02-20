Akdeniz ve Karadeniz'de NATO Deniz Görev Grubu-2 komutası Türkiye'ye geçti

"ONUR DUYUYORUM"

Tatlıoğlu, SNMCMG-2 Komodorunun iki ay süresince Akdeniz ve Karadeniz'de operasyonel faaliyetlerde bulunacağını, bu sürede mükemmel başarılar görmek için sabırsızlandığını belirtti. SNMCMG-2 Komodorluğu görevini yürütecek Deniz Albay Yusuf Karagülle de bu fırsatın kendisine verilmesinden onur duyduğunu dile getirdi.