Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Akdeniz ve Karadeniz'de NATO Deniz Görev Grubu-2 komutası Türkiye'ye geçti Akdeniz ve Karadeniz'de NATO Deniz Görev Grubu-2 komutası Türkiye'ye geçti
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Sokullu Mehmet Paşa Gemisi, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutasını, iki ay süreyle İspanya Deniz Kuvvetlerine ait ESPS Tajo Gemisi'nden devraldı
Giriş Tarihi: 20.02.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 17:27
NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) komutası İspanya'dan Türkiye'ye geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR ORAMİRAL TATLIOĞLU DEVRALDI NATO'ya üye ülkeler tarafından sırasıyla belli periyotlarda komuta edilen SNMCMG-2 Komutanlığı görevini, Deniz Harp Okulu Komutanlığında gerçekleştirilen törenle Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu devraldı.
Oramiral Tatlıoğlu, SNMCMG-2 Komodoru forsunun sancak gemisi TCG Sokullu Mehmet Paşa'ya bando eşliğinde toka edildiği törende, devir teslim belgesini imzaladı.
"ONUR DUYUYORUM" Tatlıoğlu, SNMCMG-2 Komodorunun iki ay süresince Akdeniz ve Karadeniz'de operasyonel faaliyetlerde bulunacağını, bu sürede mükemmel başarılar görmek için sabırsızlandığını belirtti. SNMCMG-2 Komodorluğu görevini yürütecek Deniz Albay Yusuf Karagülle de bu fırsatın kendisine verilmesinden onur duyduğunu dile getirdi.
Kendi grubunda üç gemi bulunduğunu anlatan Karagülle, "Bunlar TCG Sokullu Mehmet Paşa, mayın gemileri TCG Ayvalık ve ESPS Tajo. Fakat bizim dönemimizde Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve İtalya farklı periyotlarda katılacak SNMCMG-2'ye. Birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.