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Büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama! Bu illerde ağır hasarlar oluşacak! 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde ...
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak, sorusu sıklık araştırılırken uzmanlar tarafından dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. 10 Eylül 1509'da 7,2 büyüklüğünde "Büyük İstanbul Depremi" ve 10 Temmuz 1894'te 7 büyüklüğünde "İstanbul Depremi" olmuştu. Kocaeli Gölcük'te 17 Ağustos 1999'da 7,4 şiddetinde meydana gelen depremde Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya ve Yalova'nın yanı sıra İstanbul'da da büyük can ve mal kaybı yaşanmıştı. Uzmanlar beklenen büyük İstanbul depremi için uyarı yapmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 04.03.2021 13:25
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