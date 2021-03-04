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Büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama! Bu illerde ağır hasarlar oluşacak! 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde ...

Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak, sorusu sıklık araştırılırken uzmanlar tarafından dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. 10 Eylül 1509'da 7,2 büyüklüğünde "Büyük İstanbul Depremi" ve 10 Temmuz 1894'te 7 büyüklüğünde "İstanbul Depremi" olmuştu. Kocaeli Gölcük'te 17 Ağustos 1999'da 7,4 şiddetinde meydana gelen depremde Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya ve Yalova'nın yanı sıra İstanbul'da da büyük can ve mal kaybı yaşanmıştı. Uzmanlar beklenen büyük İstanbul depremi için uyarı yapmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 04.03.2021 13:25
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Büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama! Bu illerde ağır hasarlar oluşacak! 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde ...

Muhtemel 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde İstanbul'da hasar alması beklenen ilçeler açıklandı. Büyük İstanbul depremi ile ilgili araştırmalar her geçen gün artarken, uzmanlar tarafından dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye'de 1500'lü yıllardan itibaren çeşitli zamanlarda 7 ve üstü büyüklüklerde 23 deprem gerçekleşti. Bunlardan iki tanesi 10 Eylül 1509'da 7,2 büyüklüğünde, 10 Temmuz 1894'te 7 büyüklüğünde İstanbul'da meydana geldi. Peki, büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Büyük İstanbul depremi olursa hangi ilçelerde ağır hasar oluşacak? İşte cevabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama! Bu illerde ağır hasarlar oluşacak! 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde ...

İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip bir depremde 13 bin 492'si çok ağır olmak üzere 53 bine yakın binanın ağır hasar alması bekleniyor.

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın (KENTSEV) 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerinden derlediği rapora göre, İstanbul'da 1 milyon 164 bin bina, 4,5 milyon daire bulunuyor ve her dairede ortalama 3,3 kişi yaşıyor.

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Büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama! Bu illerde ağır hasarlar oluşacak! 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde ...

Muhtemel 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise hafif hasar alması bekleniyor.

Çok ağır ve ağır hasar alması beklenen binalarda 174 bin 296 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Hasar alması beklenen tüm binalarda ise yaşayan sayısının 1 milyona yaklaştığı öngörülüyor.

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Büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama! Bu illerde ağır hasarlar oluşacak! 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde ...

ÇOK AĞIR HASAR ALMASI BEKLENEN BİNALAR FATİH VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOĞUNLAŞIYOR

Muhtemel 7,5 büyüklüğündeki bir depremde çok ağır hasar alması beklenen binaların en yoğun ilçeler arasında başı 2 bin 83 ile Fatih çekiyor.

Fatih'i 1.240 binayla Küçükçekmece, 796'şar binayla Bağcılar ve Bahçelievler, 782 binayla Bakırköy, 614 binayla Bayrampaşa, 563 binayla Esenyurt ve 510 binayla Zeytinburnu takip ediyor.

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Büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama! Bu illerde ağır hasarlar oluşacak! 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde ...

Tuzla'da 446, Silivri'de 444, Büyükçekmece'de 439, Adalar'da 413, Beyoğlu'nda 410, Esenler'de 391, Güngören'de 342, Beylikdüzü'nde 321, Eyüp'te 300, Pendik'te 274, Maltepe'de 237, Avcılar'da 233, Kadıköy'de 209 binanın çok ağır hasar alması bekleniyor.

Bu alanda en az bina sayısı ise 16'şar adetle Şile ve Çekmeköy'de bulunuyor. Bu iki ilçeyi 41 adetle Arnavutköy, 62 adetle Sultangazi, 63 adetle Çatalca, 64 adetle Beşiktaş takip ediyor.

Şişli'de 69, Sancaktepe'de 84, Kağıthane 94 binanın çok ağır hasar alması öngörülüyor.

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