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MSB açıkladı! Bedelli askerlik ücreti kaç para oldu? 2021 ikinci dönem bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika... Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik tutarı, 2019 yılı itibarıyla uygulamanın kalıcı hale gelmesinin ardından memur maaş katsayısına endekslenmişti. Ocak-Temmuz dönemlerinde zamlanan bedelli askerlik ücretlerinin, 2021 Temmuz - 2021 Aralık dönemlerinde ne kadar olacağı merak ediliyordu. MSB tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bedelli askerlik ücreti kaç para oldu? 2021 ikinci dönem bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2021 13:15
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MSB açıkladı! Bedelli askerlik ücreti kaç para oldu? 2021 ikinci dönem bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL?

Bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, 2021 Temmuz - 2021 Aralık döneminde bedelli ücretinin ne kadar olacağını araştırıyordu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bedelli askerlik ücreti kaç para oldu? 2021 ikinci dönem bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSB açıkladı! Bedelli askerlik ücreti kaç para oldu? 2021 ikinci dönem bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL?

2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak memur aylık katsayısı Hazine ve Maliye Bakanlığınca 0.179797 olarak açıklandı. Bu gelişmelerin ardından 01 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak bedelli miktarı belli oldu.

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MSB açıkladı! Bedelli askerlik ücreti kaç para oldu? 2021 ikinci dönem bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL?

Söz konusu döneme ilişkin ödenecek bedel miktarı 43.151,28 Türk lirası olarak, dövizle askerlik hizmeti kapsamından ödenecek döviz miktarı ise 43.151,28 Türk lirası olarak belirlendi. Dövizle askerlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertiblyabancı ülke parası olarak yükümlülerin başvuruları esnasında konsolosluklarınca bildirilecek.

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MSB açıkladı! Bedelli askerlik ücreti kaç para oldu? 2021 ikinci dönem bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL?

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulan bedelli askerlik başvuru işlemlerine e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerince, dövizle askerlik başvuru ve ödeme işlemlerine ise dış temsilciliklerimizce yeniden başlandı.

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MSB açıkladı! Bedelli askerlik ücreti kaç para oldu? 2021 ikinci dönem bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL?

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILIYOR?

Bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Ancak, Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci Maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihi mesai bitimine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, son ödeme tarihinden önce sınıflandırılmanız durumunda ise bakaya kalma tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.