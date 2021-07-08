MSB açıkladı! Bedelli askerlik ücreti kaç para oldu? 2021 ikinci dönem bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika... Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik tutarı, 2019 yılı itibarıyla uygulamanın kalıcı hale gelmesinin ardından memur maaş katsayısına endekslenmişti. Ocak-Temmuz dönemlerinde zamlanan bedelli askerlik ücretlerinin, 2021 Temmuz - 2021 Aralık dönemlerinde ne kadar olacağı merak ediliyordu. MSB tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bedelli askerlik ücreti kaç para oldu? 2021 ikinci dönem bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...