Moto kurye yasak mı? 10 Mart İstanbul'da motokuryeler yasaklandı mı? Motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

Moto kurye yasak mı? İstanbul'da perşembe günü başlayacak yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelerin çalışıp çalışmayacağı araştırılmaya başlandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte motorkuyeler ile ilgili alınan kararlar bildirildi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, moto kurye yasak mı? 10 Mart İstanbul'da motokuryeler yasaklandı mı? Motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.03.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 14:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL