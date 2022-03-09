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Haberler Galeri Moto kurye yasak mı? 10 Mart İstanbul'da motokuryeler yasaklandı mı? Motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

Moto kurye yasak mı? 10 Mart İstanbul'da motokuryeler yasaklandı mı? Motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

Moto kurye yasak mı? İstanbul'da perşembe günü başlayacak yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelerin çalışıp çalışmayacağı araştırılmaya başlandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte motorkuyeler ile ilgili alınan kararlar bildirildi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, moto kurye yasak mı? 10 Mart İstanbul'da motokuryeler yasaklandı mı? Motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 14:06
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Moto kurye yasak mı? 10 Mart İstanbul’da motokuryeler yasaklandı mı? Motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

Moto kurye yasak mı? İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından bazı kararlar alındı. Ocak ayındaki kar yağışı sonrası trafiğe çıkmaları yasaklanan motokuryeler, perşembe günü başlayacak kar yağışı nedeniyle yeniden yasak olup olmayacağını araştırıyor. İstanbul Valiliği tarafından tüm detaylar açıklandı. Peki, moto kurye yasak mı? 10 Mart İstanbul'da motokuryeler yasaklandı mı? Motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Moto kurye yasak mı? 10 Mart İstanbul’da motokuryeler yasaklandı mı? Motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

İSTANBIL'DA MOTO KURYE YASAK MI?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Motokuryeler, motor ve scooterlann 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar verilmiştir."

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Moto kurye yasak mı? 10 Mart İstanbul’da motokuryeler yasaklandı mı? Motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

İSTANBUL KAR TEDBİRLERİ NELER?

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Moto kurye yasak mı? 10 Mart İstanbul’da motokuryeler yasaklandı mı? Motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

* 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

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Moto kurye yasak mı? 10 Mart İstanbul’da motokuryeler yasaklandı mı? Motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.