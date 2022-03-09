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AVM'ler saat kaçta kapanacak? 9-10-11 Mart İstanbul AVM' kapanış saati kaç oldu? 📣 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu!

AVM'ler saat kaçta kapanacak? İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından kar tedbirleri hayata geçirildi. Bu kapsamda AVM'lerin çalışma saatlerinde de düzenlemeye gidildi. Bu gelişmelerin ardından AVM'lerin kaçta kapanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, AVM'ler saat kaçta kapanacak? 9-10-11 Mart İstanbul AVM' kapanış saati kaç oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 14:32
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AVM’ler saat kaçta kapanacak? 9-10-11 Mart İstanbul AVM’ kapanış saati kaç oldu? 📣 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu!

AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM çalışma saatleri ile ilgili son dakika açıklaması gedi. İstanbul Valiliği tarafınan İstanbul'da perşembe günü başlayacak yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tedbirler hayata geçirildi. Bir sonraki duyuruya kadar AVM çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki, AVM'ler saat kaçta kapanacak? 9-10-11 Mart İstanbul AVM' kapanış saati kaç oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AVM’ler saat kaçta kapanacak? 9-10-11 Mart İstanbul AVM’ kapanış saati kaç oldu? 📣 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu!

AVM'LER SAAT KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul'daki AVM'ler 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanacak. Valilik'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verilmiştir."

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AVM’ler saat kaçta kapanacak? 9-10-11 Mart İstanbul AVM’ kapanış saati kaç oldu? 📣 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu!

İSTANBUL KAR TEDBİRLERİ NELER?

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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AVM’ler saat kaçta kapanacak? 9-10-11 Mart İstanbul AVM’ kapanış saati kaç oldu? 📣 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu!

* 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

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AVM’ler saat kaçta kapanacak? 9-10-11 Mart İstanbul AVM’ kapanış saati kaç oldu? 📣 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu!

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.