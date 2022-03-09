AVM’ler saat kaçta kapanacak? 9-10-11 Mart İstanbul AVM’ kapanış saati kaç oldu? 📣 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu!

AVM'LER SAAT KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul'daki AVM'ler 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanacak. Valilik'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verilmiştir."