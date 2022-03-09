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AVM'ler saat kaçta kapanacak? 9-10-11 Mart İstanbul AVM' kapanış saati kaç oldu? 📣 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu!
AVM'ler saat kaçta kapanacak? İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından kar tedbirleri hayata geçirildi. Bu kapsamda AVM'lerin çalışma saatlerinde de düzenlemeye gidildi. Bu gelişmelerin ardından AVM'lerin kaçta kapanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, AVM'ler saat kaçta kapanacak? 9-10-11 Mart İstanbul AVM' kapanış saati kaç oldu? İşte son gelişmeler...