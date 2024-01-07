Başkan Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti'nin 11 büyükşehir ve 15 il belediye başkan adayları | Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir…

Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adaylarının 26'sı bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtıldı. Aralarında İstanbul'un da olduğu 11'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. İşte Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu, Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Artvin'in belediye başkan adayları...

Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 16:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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