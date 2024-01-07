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Haberler Galeri Başkan Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti'nin 11 büyükşehir ve 15 il belediye başkan adayları | Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir…

Başkan Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti'nin 11 büyükşehir ve 15 il belediye başkan adayları | Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir…

Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adaylarının 26'sı bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtıldı. Aralarında İstanbul'un da olduğu 11'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. İşte Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu, Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Artvin'in belediye başkan adayları...

Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 16:06
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Başkan Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti’nin 11 büyükşehir ve 15 il belediye başkan adayları | Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir…

AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin startını bugün verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adaylarını bugün açıkladı.

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Başkan Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti’nin 11 büyükşehir ve 15 il belediye başkan adayları | Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir…

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, 11'si büyükşehir olmak üzere toplam 26 belediye başkan adayı açıklandı.

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Başkan Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti’nin 11 büyükşehir ve 15 il belediye başkan adayları | Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir…

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan illerin belediye başkan adayları:

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Başkan Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti’nin 11 büyükşehir ve 15 il belediye başkan adayları | Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir…

ARTVİN - MEHMET KOCATEPE

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Başkan Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti’nin 11 büyükşehir ve 15 il belediye başkan adayları | Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir…

AK PARTİ ARTVİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET KOCATEPE KİMDİR?

1 Ocak 1966 yılında Artvin Yusufeli, Altıparmak ( Barhal ) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde orta öğrenimi Bursa Süleyman Çelebi Lisesinde, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladıktan sonra, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halk Eğitimi üzerine mastır yaparak "Bilim Uzmanı" unvanını aldı.

Esnaf bir ailenin çocuğu olarak, gıda ve tekstil üzerine on yıl ticaretle uğraştı. 1992'de öğretmenliğe başladı. 1996-2003 yılları arasında TBMM'de çalıştı.